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Türkiye’deki Suriyeli nüfusu giderek artıyor

Türkiye’deki geçici koruma kapsamındaki güncel Suriyeli nüfusu 3 milyon 585 bin 209 olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl bu rakamın 3 milyon 576 bin 370 olduğu belirlendi.

Türkiye’deki Suriyeli nüfusu giderek artıyor

Türkiye’deki geçici koruma kapsamındaki güncel Suriyeli nüfusu 3 milyon 585 bin 209 olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl bu rakamın 3 milyon 576 bin 370 olduğu belirlendi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 11:00
Türkiye’deki Suriyeli nüfusu giderek artıyor

Medya takip kurumu Ajans Press, Suriyelilerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl Suriyeliler ile alakalı basına 38 bin 692 haber yansıdığı tespit edildi.

Bu yılın başından itibaren ise Suriyelilerin 4 bin 825 haberle konuşulduğu görüldü. Haber başlıkları içeriklerine göre incelendiğinde ise Suriye’ye düzenlenen harekâtların medyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığı görüldü.

EN FAZLA SURİYELİ İSTANBUL’DA YAŞIYOR

Ajans Press’in, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’deki geçici koruma kapsamındaki güncel Suriyeli nüfusu 3 milyon 585 bin 209 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ise bu rakam 3 milyon 576 bin 370 olduğu saptanırken, 2018 yılında 3 milyon 623 bin 192 olarak belirlendi.

Böylelikle 2019 yılında düşüş gösteren Suriyeli mülteci sayısı 2020 yılı itibarıyla tekrar artışa geçti. En fazla Suriyeli’nin yaşadığı yer de değişmezken, 484 bin 995 kişi ile İstanbul’da olduğu saptandı. İstanbul’u 453 bin 409 ile Gaziantep, 440 bin 19 ile Hatay, 425 bin 557 ile Şanlıurfa ve 244 bin 677 ile Adana takip etti.

(Haber Merkezi)

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