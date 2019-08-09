Türkiye’deki ilk Ergoterapi Merkezi Çorum’da açıldı

Projelerin tanıtımı ardından pasta kesildi. Tanıtıma Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ve şube müdürleri ile veliler katıldı. Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından pasta kesildi ve okul gezildi.

Projenin tanıtımını yapan Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları projenin amacının zihinsel engelli çocuk sahibi ailelerin yaşadıkları güçlükler karşısında yalnız olmadıklarını hissettirmek ve çocuklarıyla beraber sosyalleşmelerini sağlayarak stres seviyelerini azaltarak aile ve sosyal cevre düzeyinde kabullerini artırabilmek olduğunu söylerken, “Müzik ve grup terapisinin yanı sıra ailelere yemek yapma dersleri verilecek. Aileler spor yapacak ve dinç kalacaklar. Öğrenciler de geziler, özel dersler ve oyunlarla öğrendikleriyle daha hayatın içinde olup yadırganmayacaklar. Bize destek veren valiliğimize, millet vekillerimize ve kurum müdürlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın engeller konusunda yaptığı açıklamalardan örnek veren Ak parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Ak Parti olarak engellilerin yararına olacak bütün hususlarla ilgileniyoruz. Türkiye’de 520 bin engelliye evde eğitim hizmeti veriyoruz. Engelliler için atılan her adım ve her çaba çok önemli” dedi.

“BENİM İÇİN EN ÖZEL OKUL”

Ergoterapi Merkezi açılışında konuşma yapan ve velilerin herhangi bir ihtiyacında 24 saat boyunca arayabileceklerini dile getiren Ahmet Sami Ceylan, “Doktor hanımı öncelikle tebrik etmek istiyorum. Bu işe kendini adadı. Bu okulun yeri bende çok ayrı, çok da duygulandığımı söylemeliyim. Milletvekili olduğum ilk ayda davet edildiğim engelliler okulu çok kötüydü ve öğrencilerin ders işlemesine uygun bir alan değildi. Bende ben burada yıllarca il başkanlığı yaptım bu benim vebalim demiştim. Ve dönemin bakanını arayarak okul yaptırmak istedim. Bu yavrular bizim de yavrumuz. 24 saat boyunca her ihtiyacınızda beni arayabilirsiniz. Osmancık’a yol incelemesi için bakanımız gelecek, projeyi ona da anlatacağım” sözlerine yer verdi.

Dersliklerin gezilmesinin ardından okul önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

(Esra ESEN)