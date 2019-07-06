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“Türkiye’de yüzleşmeye ihtiyaç var”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, geçmişte yaşanan olaylarla ilgili toplumun tüm kesimlerinin yüzleşmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Türkiye’de yüzleşmeye ihtiyaç var”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, geçmişte yaşanan olaylarla ilgili toplumun tüm kesimlerinin yüzleşmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:33
“Türkiye’de yüzleşmeye ihtiyaç var”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri tarafından düzenlenen Çorum olayları anma etkinliğine katılarak toplumsal yüzleşmenin gerçekleştirmelerinin önemine değinen Ercan Geçmez, “Biz bunu başaramaz isek devletsi bir yüzleşmeyi beklemek bize barış getirmez” dedi.

Devletin yüzleşmesinin yüzyıllardır bu topraklarda insanlara karşı silah veya düşmanlık olarak geldiğini savunan Ercan Geçmez, meselenin Alevi Sünni olma meselesi olmadığını, önemli olanın kâinatta insan olabilmek olduğunu kaydetti.

Kainatta insan olabilmek için toprak olmayı başarabilmek gerektiğini, bu toprakların dünyaya örnek olabilecek Hacı Bektaş, Pir Sultan, Yunus Emre gibi büyük insanlar yetiştirdiğini ve bunları yeniden yaşatabilmek için onların düşüncelerine sahip olunması gerektiğini de kaydeden Ercan Geçmez sözlerine şöyle devam etti: “Beden hiçbir şey ifade etmez. Ruhsal varlığımız bizim geçmişimizde tarihimizde saklı duruyor. Aleviler ve alevi dostları demokratlar deyişleri dinleyerek kendilerinden bir şey buluyorlar. Çorum, Maraş, Sivas, Gezi ve Gazi de birlikte yaşamak için çok kişi hayatını verdi. Bir insanın kafasının açık veya kapalı olması değil, zihninin açık olması bizim derdimiz olmalı. Katledilen bütün çanlarımızı saygıyla sevgiyle anıyorum. Devirleri daim olsun, ışıkları bize yol olsun”

(Volkan SINAYUÇ)

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