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Türkiye’de üretim yapacak PUMA, Çorum’da Tristep Ayakkabı’yı seçti

Sportif ayakkabı, giysi ve aksesuar üretiminde dünyanın üç büyük firmasından biri olan ve Türkiye’de üretim kararı alan Alman firması Puma, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tristep Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasını seçti.

Güncel 12.01.2021, 23:53
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Türkiye’de üretim yapacak PUMA, Çorum’da Tristep Ayakkabı’yı seçti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın , İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Hayri Şamlı, önceki gün OSB’de Tristep Ayakkabı Fabrikası’nı ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgi aldılar.

Tristep Ayakkabı, Çorum OSB’deki fabrikasında, yıllardır Türkiye’nin tanınmış markalarına fason olarak spor ayakkabı üretiyor ve Çorum ekonomisine büyük katkılar sağlıyor.

(Haber Merkezi)

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