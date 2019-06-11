Türkiye'de kişi başına düşen elektrik tüketimi 2855 kwh oldu

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, elektrik tüketimi ile alakalı yapılan araştırma verilerini inceledi. Ajans Press'in World Bank verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki kişi başına düşen elektrik tüketiminin 2855 kWh olarak görüldü. Bu rakam en yüksek Kanada'da saptanırken, burada kişi başına düşen elektrik tüketim miktarının 15,546 kWh olduğu kaydedildi. Kanada'dan sonra ABD ikinci sırada gelirken, elektrik tüketim miktarının 12,994 kWh olduğu belirlendi. Avustralya'da ise kişi başına düşe elektrik tüketim miktarı 10,071 kWh olurken, Nijerya'nın 144 kWh tüketim miktarıyla listenin son sırasında yer aldığı belirlendi. (İHA)