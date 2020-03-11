Türkiye’de işsizlik 13,7

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 Aralık dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 15,8 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 44,7 OLDU

Ayrıca istihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 44,7 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 225 bin, inşaat sektöründe 119 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 225 bin, hizmet sektöründe ise 122 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,5'i tarım, %20,6'sı sanayi, %5,4'ü inşaat, %57,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILIM YÜZDE 51,8 OLDU

İşgücü 2019 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 51,8 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI YÜZDE 32,3

Aralık 2019’da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 32,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalarak yüzde 21,9 oldu.

Ayrıca, 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 14,0, istihdam oranı yüzde 49,3 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,0, istihdam oranı ise yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 13,1, istihdam oranı ise yüzde 45,5 olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)