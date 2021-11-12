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Türkiye’de ikamet eden yabancı sayısı belli oldu

2021 yılı itibarıyla ülkemizde ikamet izni ile ülkemizde bulunan yabancı sayısı 1 milyon 232 bin 448 olurken, 2005 yılından bugüne en yüksek rakam olduğu gözlendi.

Güncel 12.11.2021, 19:15
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Türkiye’de ikamet eden yabancı sayısı belli oldu

Ajans Press’in, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği güncel bilgilere göre ülkemizde ikamet izni ile ülkemizde bulunan yabancı sayıları belli oldu. Böylelikle 2021 yılı itibarıyla ülkemizde ikamet izni ile ülkemizde bulunan yabancı sayısı 1 milyon 232 bin 448 olurken, 2005 yılından bugüne en yüksek rakam olduğu gözlendi. İkamet izni ile Türkiye’de kalanlar uyruklarına göre bakıldığında ise birinci sırada 155 bin 780 kişi ile Irak, ikinci sırada 119 bin 575 kişi ile Türkmenistan, üçüncü sırada ise 100 bin 967 ile Suriye yer aldı. Pandemi döneminde ikamet izni ile ülkemizde kalan kişi sayısında azalma görülürken, geçen yıl bu sayının 886 bin 653 olduğu kaydedildi.  2019 yılında ise 1 milyon 101 bin 30 kişi olarak gözlendi.
Medya takip kurumu Ajans Press, göçmen başlığı altındaki basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl göçmenler ile alakalı basında 24 bin 275 haber çıkışı olduğu görüldü. İkamet izni olanlar hakkında çıkan haber sayısı ise bu yıl 662 olarak kayıtlara geçti. Çıkan haberler içerisinde ikamet izni ile ülkemizde kalan öğrencilerin de yer aldığı gözlendi.
(Haber Merkezi)
 

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