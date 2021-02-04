“Türkiye’de her yıl 163 bin kişiye kanser teşhisi konuyor”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile parti yöneticileri de, ONKO-SAV’a destek ziyaretinde bulundular.

ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın, dünyada her yıl kanserden 8.8 milyon kişinin öldüğünü, 10 yıl içinde bu rakamın 14 milyona yükselmesinden korkulduğunu belirterek, “Ülkemizde, yıl içinde 96 bin erkeğe ve 67 bin kadına kanser teşhisi konuldu. Erkeklerde en çok akciğer ve prostat kanseri görülüyor. Her 4 kadından birinde ise meme kanserine rastlanıyor. Çocuklar en çok lösemiye yakalanıyor.” dedi.

Kanserden korunmak için tütün ve alkolden uzak durulması, sağlıklı beslenilmesi, fiziksel aktiviteler yapılması, radyasyondan ve çevresel kirlilikten korunulması gerektiğini, ayrıca erken teşhisin hayat kurtardığını anlatan Birgül Harzadın, şu bilgileri verdi:

“Ülkemizde KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) tarafından meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için tarama programları yapılıyor. Ülkemizde 33 mobil ve 198 adet KETEM merkezi var. Bu hizmetten yararlanmak için herkes daha duyarlı olmalıdır.

Pandemi nedeniyle derneğimizin faaliyetleri kesintiye uğradı, ama hastalarımıza yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerin derneğimize bağışladıkları kurban etlerini ve gıdaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Bizim hastalarımız yüksek risk grubunda olduğundan, özellikle yol parası vermeyi sürdürüyoruz.” (Haber Merkezi)