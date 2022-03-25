Türkiye’de güven endeksleri geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Mart ayı sektörel güven endeksleri verilerini açıkladı.

Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 6,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,1 ve inşaat sektöründe yüzde 2 azaldı.

(Uğur GÖRKEM)

