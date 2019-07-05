Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99382
ALTIN
255.043
DOLAR
5.5869
STERLİN
7.0453
EURO
6.3025

Türkiye’de en çok ölüm sebebi dolaşım sistemi hastalıklarından

Yapılan son araştırmaya göre Türkiye’de başlıca ölüm sebepleri belli olurken, dolaşım sistemi hastalıklarının en çok can alan nedenler arasında ilk sırada yer aldığı görüldü.

Türkiye’de en çok ölüm sebebi dolaşım sistemi hastalıklarından

Yapılan son araştırmaya göre Türkiye’de başlıca ölüm sebepleri belli olurken, dolaşım sistemi hastalıklarının en çok can alan nedenler arasında ilk sırada yer aldığı görüldü.

05 Temmuz 2019 Cuma 01:15
Türkiye’de en çok ölüm sebebi dolaşım sistemi hastalıklarından

Medya Takip Servisi Ajans Press, Türkiye’de ölüm sebeplerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de en ölümcül hastalık yüzde 38,4’lük bir oranla dolaşım sistemi hastalıkları olarak gözlemlendi.

Raporda başlıca 6 ölüm sebebi ele alınırken, insanların canlarına kasteden diğer nedenler sırasıyla iyi ve kötü huylu tümörler (yüzde 19,7) solunum sistemi rahatsızlıkları (yüzde 12,5), sinir ve duyu organları rahatsızlıkları (yüzde 4,9), beslenme ve metabolizma rahatsızlıkları (yüzde 4,8) dış yaralanmalar ve zehirlenmeler (yüzde 4,4) olarak analiz edildi. Araştırmada oran olarak düşük olan ölümcül nedenler ise “diğer” başlığı altında 15,2 olarak verildi.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılından bugüne ölüm başlığı altında 145 bin 41 haber yansıması tespit edilirken, kanser ve trafik kazaları sebebi ile hayatının kaybedenlerin daha çok medyanın gündeminde olduğu görüldü.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Palandöken vatandaşı uyardı
Palandöken vatandaşı uyardı
“Altın ve takılar güvenilir kuyumculardan alınmalı”
“Altın ve takılar güvenilir kuyumculardan alınmalı”
OKA’dan hibe tanıtımı
OKA’dan hibe tanıtımı
Usta öğreticiler özlük hakları için Ankara’da
Usta öğreticiler özlük hakları için Ankara’da
Başkan Uysal ile eşi de standı gezdi
Başkan Uysal ile eşi de standı gezdi
Çilek tarlasını incelediler
Çilek tarlasını incelediler
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim