“Türkiye’de bulunmayan bölümleri açacağız”

“Bizim önümüzdeki temel kriter şu; herkesin açmış olduğu bölümleri mi açacağız, yoksa mezunlarına aynı zamanda istihdam olanağı da sağlayacak nitelikli bölümleri mi açacağız?” diyerek konuşmasını sürdüren Öztürk, şunları dile getirdi:

“Önümüzdeki dönem boyunca YÖK’e 13 alanda yeni program ve bölüm açılmasını teklif edeceğiz. Türkiye’de olmayan bölümleri açacağız. Mesela bunlardan birisi Sağlık Bilimleri Fakültesi için “tek sağlık yüksek lisans bölümü” olacak. Yine bilim ve dünya dili olan İngilizce eğitimin verildiği bölümler açılacak. Bir diğer açacağımız bölüm ise “tıp mühendisliği” olacak.

İş dünyasıyla işbirliği noktasında somut adımlar atılacak. Meslek Yüksekokulu’nun bazı teknik bölümlerinin OSB’ye taşınması noktasında ÇOSİAD ile bir işbirliği sürecine girdik. Bu şekilde öğrenci ile sanayici yüz yüze gelmiş olacak ve mezun olduğunda ise istihdam edilmesi daha kolay olacak.

“MAKİNA TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞACAĞIZ”

Türkiye’de hemen hemen birçok konuda ihtisaslaşmış üniversite sayısı 5-10 civarında. Bunların da tamamı büyükşehirlerdedir. Üniversitemiz, her konuda değil ama kentin iç dinamiğini de dikkate alarak hangi alanda ihtisaslaşabilir, bunun çalışması içerisindeyiz.

Çorum, TR83 illeri arasında makine imalatında daima ön sıralarda. Sadece TR83 değil, ülke genelinde de Çorum’un bu alanda hatırı sayılır bir önemi var. Biz de buradan yola çıkarak üniversitemizin makine imalatı alanında ihtisaslaşmasını sağlayacağız. YÖK nezdinde ihtisaslaşma başvurumuzu bu alanda yaptık.” (Taner ŞİMŞEK)