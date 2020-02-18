Türkiye’de 780 bin 842 ton süt toplandı

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı %1,4 arttı, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,7 azaldı. Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise ortalama %3,2 olarak tespit edildi. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi %0,4 artarak 141 bin 301 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi %7,3 azalarak 1 milyon 540 bin 122 ton olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi %1 azalarak 88 bin 479 ton; ayran üretimi %6,6, kaymak üretimi %5,6, artarken, inek peyniri üretimi %2,3, tereyağı üretimi %4,2, tam yağlı süt tozu üretimi %5,2, yağsız süt tozu %15,1 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) %65,7 azaldı. 2019’un Ocak Aralık döneminde kaymak üretimi %21,7, tereyağı üretimi %12,1, yağsız süt tozu %6,2 artarken ayran üretimi %1,4, inek peyniri %6, tam yağlı süt tozu %14,4 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) %15,9 azaldı.

(Haber Merkezi)