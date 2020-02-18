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Türkiye’de 780 bin 842 ton süt toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü ticari işletmelerce toplanan süt oranlarını açıkladı. Buna göre ticari işletmeler 2019 yılı Aralık ayında 780 bin 842 ton inek sütü toplandı.

Türkiye’de 780 bin 842 ton süt toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü ticari işletmelerce toplanan süt oranlarını açıkladı. Buna göre ticari işletmeler 2019 yılı Aralık ayında 780 bin 842 ton inek sütü toplandı.

18 Şubat 2020 Salı 22:55
Türkiye’de 780 bin 842 ton süt toplandı

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı %1,4 arttı, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,7 azaldı. Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise ortalama %3,2 olarak tespit edildi. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi %0,4 artarak 141 bin 301 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi %7,3 azalarak 1 milyon 540 bin 122 ton olarak gerçekleşti.

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi %1 azalarak 88 bin 479 ton; ayran üretimi %6,6, kaymak üretimi %5,6, artarken, inek peyniri üretimi %2,3, tereyağı üretimi %4,2, tam yağlı süt tozu üretimi %5,2, yağsız süt tozu %15,1 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) %65,7 azaldı. 2019’un Ocak Aralık döneminde kaymak üretimi %21,7, tereyağı üretimi %12,1, yağsız süt tozu %6,2 artarken ayran üretimi %1,4, inek peyniri %6, tam yağlı süt tozu %14,4 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) %15,9 azaldı.

(Haber Merkezi)

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