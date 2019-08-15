Türkiye’de 4 milyon 157 bin kişi işsiz

Türkiye genelinde işsizlik nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 3,1 puan artışla yüzde 12,8'e, tarım dışı işsizlik de 3,4 puan artışla yüzde 15'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 21 bin kişi artarak, 4 milyon 157 bin kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,5 puan yükselerek yüzde 23,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artışla yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 23,3’E ÇIKTI

Mayıs döneminde tarım dışı işsizlik oranı 3,4 puan artışla yüzde 15, genç nüfus (15-24 yaş) işsizliği 5,5 puan artarak yüzde 23,3’e ve 15–64 yaş grubunda 3,2 puan artarak yüzde 13,1’e yükseldi.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI DÜŞTÜ

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 869 bin kişi azalarak 28 milyon 269 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile yüzde 46,1 oldu.

TARIM DIŞI SEKTÖRLERDE ÇALIŞANLARIN SAYISI 562 BİN KİŞİ AZALDI

Mayıs döneminde, tarım sektöründe çalışan sayısı 307 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 562 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3'ü tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 56,6'sı hizmet sektöründe yer aldı.

KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YİNE YÜKSELMEDİ

İşgücü, bir önceki yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi artışla 32 milyon 426 bin kişiye yükselirken, işgücüne katılma oranı 0,4 puan düşüşle yüzde 52,9’a gerilerken, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puan düşüşle yüzde 71,7’ye gerilerken, kadınların işgücüne katılma oranı bir değişim göstermeyerek yüzde 34,4’te sabit kaldı.

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA ARTTI

Mayıs döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 34,4 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 22,8 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 38 bin kişi artarak 4 milyon 527 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 14 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,3 puan azalarak yüzde 52,8’e geriledi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin, sanayi sektöründe 7 bin, inşaat sektöründe 44 bin, hizmet sektöründe 62 bin kişi azaldı. (Haber Merkezi)