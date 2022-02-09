Türkiye’de 1 milyon 315 bin Çorumlu var

463 bin 908’i Çorum il sınırlarında ikamet ederken 851 bin 128 kişi farklı illerde yaşıyor. Çorumluların en çok ikamet ettiği ile 432 bin 98 kişiyle Ankara oldu.

Ankara’dan sonra sırayla İstanbul’da 178 bin 867, İzmir’de 42 bin 156, Antalya’da 27 bin 180, Bursa 18 bin 956, Kocaeli 14 bin 069, Samsun’da 8 bin 222, Amasya 7 bin 944, Muğla’da ise 7 bin 389 bin Çorumlu ikamet ediyor. Çorumluların en az yaşadığı 5 il 139 kişi ile Kilis, 147 kişi ile Ardahan, 219 kişi ile Bayburt, 258 kişi ile Artvin ve 261 kişi ile Osmaniye oldu.

Çorum’da ise en çok Amasyalı bulunuyor. İlimizde Amasya nüfusuna kayıtlı 8 bin 841 kişi, Yozgat nüfusuna kayıtlı 5 bin 062, Samsun nüfusuna kayıtlı 4 bin 386 kişi, Tokat nüfusuna kayıtlı 2 bin 640 kişi, Kırıkkale nüfusuna kayıtlı 2 bin 255 kişi ikamet ediyor.

(Haber Merkezi)

