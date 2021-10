“Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyorum”

Sodaz, Sungurlu ilçesindeki meslek lisesinden okul birincisi olarak mezun olduktan sonra, öğretmen olma hedefiyle Gazi Üniversitesi’nde lisans eğitimi aldı.

Diyarbakır'da muhasebe ve finansman öğretmeni olarak mesleğe başlayan, yurdun çeşitli bölgelerinde görev yaptıktan sonra memleketi Çorum'a dönen Kodaz, Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışmaya devam ediyor.



Kodaz, öğrencilerine mesleki bilgi ve birikimlerini aktarmanın yanı sıra yurt genelindeki mesleki ve teknik anadolu liselerinde okutulmak üzere “Mesleki Matematik”, “Genel Muhasebe”, “Tek Düzen Muhasebe Sistemi”, “Bilgisayarlı Muhasebe” ve “Finansal Okuryazarlık” adıyla 5 ders kitabının hazırlanmasında yazar ve alan uzmanı olarak görev aldı.

Türkiye'de ilk kez okutulacak "finansal okuryazarlık" dersinin eğitim programını da tasarlayan Kodaz, çeşitli kurumlarda iletişim, beden dili, sahne hakimiyeti, sınav kaygısı, öfke yönetimi, finansal okuryazarlık, kurum içi iletişim, etkili sunum teknikleri, stres ve çatışma yönetimi ve eğitim koçluğu gibi konularda 3 bine yakın kişiye eğitim verdi.

TÜBİTAK ve Avrupa Birliğinin hibe programlarıyla çok sayıda uluslararası projeye imza atan Kodaz, çalışma azmi ve başarıları nedeniyle 2018'de Milli Eğitim Bakanlığınca “81 İl 81 İyi Örnek” programında “yılın öğretmeni” olarak Çorum'u temsil etti.

Kodaz, projelerini İngilizceye çevirerek, Hindistan merkezli AKS Education tarafından organize edilen, 110 ülkeden binlerce eğitimcinin katıldığı “Küresel Öğretmen Ödülleri” (Global Teacher Awards) yarışmasına başvurdu.

Değerlendirmelerin ardından bu alanda dünyadaki ilk 100 öğretmen arasına giren Kodaz, ödülünü 10 Ekim'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çevrim içi düzenlenecek törenle alacak.

Kodaz, meslek lisesi öğretmeni olarak uluslararası bir organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Mesleğine başladığı günden beri kendisini eğitime adadığını belirten Kodaz, “Öğrencilerime daha fazla bilgi aktarmak, daha çok şey paylaşmak amacıyla arayışlara girdim ve drama, izcilik, NLP, eğitim koçluğu, yaşam koçluğu, müze eğitici eğitmenliği, finansal okuryazarlık gibi birçok farklı alanda kendimi geliştirici 50'den fazla eğitim aldım. Bu sayede alanım ya da alanım dışı ulusal ve uluslararası çalışmalarım oldu. Milli Eğitim Bakanlığında öğretim programlarının güncellenmesi çalışmalarında 34 dersin tasarımında görev aldım. Ders kitapları yazdım. Beni bu ödüle götüren bu gibi çalışmalarım oldu” dedi.

Kodaz, çalışmalarında öğrencilerinden ilham aldığını dile getirerek, “Yaptığım bütün çalışmalara baktığımda, arkasında öğrencilerimi görüyorum. Onların bitmek bilmeyen enerjileri beni her zaman kendimi geliştirmeye, onlara ilham olmaya itti. Öğrencilerimin dünyasında bir anlam yaratmak istiyorum. Ona hangi tohumları ekersem gelecekte mutlu bir birey olmasına katkı sağlayabileceğim konusundaki çabamla bu başarılar geldi” diye konuştu.

“BİLİMİN IŞIĞINDA REHBER OLMAK İÇİN ÇALIŞTIM”

İlk günden beri her öğrencisinin dünyasına yeni anlam katmayı hedef olarak belirlediğinin altını çizen Kodaz, şöyle devam etti:

“Meslek liselerinin bana göre şöyle bir özelliği var, öğrenci meslek lisesine geldiğinde, o mesleği sizin duruşunuzdan, konuşmanızdan, ifadenizden, yaşama bakış açınızdan, yani tamamen sizden görüyor. Her insan bilgiyi unutabilir ama sizin ona hissettirdiğiniz duyguyu unutamaz. Atatürk'ün bize olduğu gibi ben de onlara ilham olmak, bilimin ışığında rehber olmak için çalıştım.”

Kodaz, mesleki eğitimin önemine de dikkati çekerek, “Hem ekonomik kalkınma hem nitelikli insan gücü yetiştirilmesinde meslek liseleri önemli. Bu anlamda aldığım ödülün hem okuluma hem de mesleki eğitimdeki bütün meslektaşlarıma ilham vermesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı. (AA)