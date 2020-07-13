“Türkiye yeni hamleler yapmalı”

Ayasofya konusunun; 86 yıldan beri Türkiye’nin önünde acil çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Taş, Milli Görüş Lideri Prof. Dr.Necmettin Erbakan’ın yola çıktığı 1969 yılından itibaren her platformda Ayasofya’nın mutlaka bir an evvel cami olarak açılması gerekliliğini en yüksek sesle savunduğunu, milletin nezdinde bu hususta farkındalık ve toplum nezdinde gerekli hassasiyetin ve duyarlılığın oluşmasına öncülük ettiğini vurguladı.

Alınan kararın zemininin oluşturulmasında en büyük pay sahibinin Necmeddin Erbakan olduğunu belirten Taş, “1976 yılında dönemin MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Müslüman boksör Muhammed Ali Clay’ın Erbakan Hocamız’la birlikte aynı mekânda, aynı ortak hissiyatla, büyük heyecan ve coşkuyla bir araya gelen mahşeri kalabalığın karşısına çıkarak tarihi ‘Ayasofya’yı Açacağız Mitingi’ni gerçekleştirmesi Ayasofya’ya duyulan özlemin en açık ifadesi idi. Merhum Erbakan Hocamız bu muazzam mitingin sonrasında da her yıl 29 Mayıs’ta İslam dünyasının önemli şahsiyetlerini bir araya getirerek ‘Fetih Şölenleri’ düzenlemiş, böylelikle milletimizin ve tüm İslam dünyasının Ayasofya konusunda duyarlı olmasını sağlamıştır” dedi.

Türkiye’nin artık bölgede ve İslam dünyasında artık yeni hamleler yapmasının kaçınılmaz olduğunu anlatan Yakup Taş, Türkiye’nin, Ayasofya Camii’nin açılmasıyla birlikte, bundan böyle geleceğini Batı’da aramak yerine, kendi özüne dönerek, ‘Milli ve Yerli’ açılımlarla bölgenin ve İslam dünyasının barış ve istikrarının mihenk taşı olmak için yeni hamleler başlatması gerektiğini anlattı.

24 Temmuz’da Ayasofya Camii’nde kılınacak ilk namazda D-8 ülkeleri başta olmak üzere tüm Müslüman devlet ve topluluk mensuplarının bir araya gelerek birlik ve bütünlük içerisinde olmalarının, İslam Alemi’nin tek yürek olduğunu tüm dünyaya göstermeleri ve bunun akabinde de siyasi, ekonomik, teknolojik ve askeri alanda birlikteliklerini gerçekten tesis etmek için gerekli adımları atmalarının en büyük arzuları olduğunu kaydeden Taş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vesile olan tüm yetkililere teşekkür etti. (Haber Merkezi)