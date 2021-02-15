TÜRKİYE ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Savunmasız insanların kafalarına kurşun sıkılarak şehit edilmeleri, Türkiye çapında milli bir öfke seline yolaçarken, Kuzey Irak’ta terör örgütüne karşı operasyonlar da, kapsamlı bir temizleme harekâtına dönüştü. Terör örgütü PKK’nın stratejik noktalarından Gara’ya düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sona ermesinin ardından bölücü örgüt tarafından alçakça şehit edilen 13 kahramanın isimleri belli oldu.

Buna göre çoğunluğu polis ve askerlerin oluştuğu 13 kişinin otopsi ile isimlerinin belirlenmesinin ardından cenazeleri memleketlerine ulaştırıldı. Şehit Erhan Pekçetin, Şehit Aydın Günel, Şehit Polis Memuru Sedat Yabalak (Mersin), Şehit Polis Memuru Vedat Kaya (Mardin), Şehit Astsubay Semih Özbey (Malatya), Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı (Kahramanmaraş), Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci (Eskişehir), Şehit Uzman Çavuş Sedat Vardar (Bingöl), Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır (Kırıkkale), Şehit Er Adil Kavaklı (Osmaniye), Şehit Er Müslüm Altuntaş (Şanlıurfa), Şehit Er Sedat Sorgun (Erzurum) ve Şehit Er Süleyman Sungur memleketlerinde gözyaşları altında son yolculuklarına uğurlandı.

Şehitleri uğurlayan yüzbinler terör örgütüne ve destekçilerine ise lanetler yağdırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesinden yapılan açıklamalarla da hainlerin gereken cezayı alacağı ve bu alçak katliamın hesabının sorulacağı dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında Irak’ın kuzeyinde terör yuvalarını dağıtmak için başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda şehit olan 3 asker ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dileyerek “Bu kardeşlerimizin bir kısmı 5 yıl, bir kısmı 6 yıl bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristler alçakların elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptı, çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamasında; “Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)