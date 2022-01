Türkiye Sarıkamış'ta 'Şühedanın İzinde' yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi.

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamışilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Anma programına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çevre illerin valileri, belediye başkanları da katıldı.

Fedakar ecdadı anmak için bir araya gelen vefakar gençler de ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri toplanma alanında, güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

Eski asker kıyafetleri giyen bir grup da yere serdikleri seccadeler üzerinde namaz kılıp şehitleri yad etti.

Binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı 4,5 kilometrelik güzergahtaki yürüyüşün ardından tören alanına ulaştı.

Akar: 84 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ndeki konuşmasına, dün Akçakale-Şanlıurfa hudut hattındaki terör saldırısında şehit olan 3 asker ile Sarıkamış şehitlerine rahmet dileyerek başladı.

"Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda..." dizesini hatırlatarak, tarih boyunca kutsal vatan toprağının her karışının, Mehmetçiğin mübarek kanıyla sulandığını belirten Akar, "Mehmetçiğin, Sarıkamış Harekatı'ndaki fedakarlıkları da vatana adanmışlık destanı olarak tarihe geçmiştir. Mehmetçiklerimizin bir asır önce burada ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa rağmen, milli ve manevi değerlerimiz uğruna, emsali görülmemiş bir vazife anlayışıyla şehadet mertebesine ulaşmaları, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır." diye konuştu.

Sarıkamış Harekatı'ndaki askerlere kışlık giysi, erzak ve mühimmat yetiştirmek için yola çıkan ve Karadeniz'de batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinin fedakar personelinin de Sarıkamış'ın Deniz Şehitleri olarak tarihteki mümtaz yerlerini aldığını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Şehitler ölmez inancını benimseyen asil milletimiz, emre itaat ve vazifeye sadakat duygularıyla şehit olan on binlerce vatan evladımızın kahramanlık ve fedakarlıklarını nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlayacak, aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır. Sarıkamış şehitlerini yad ettiğimiz bu anlamlı günde, Kafkas Cephesi'nde esir düşen Mehmetçiklerimize Nargin Adası'ndaki esaretleri sırasında yardım eli uzatan Azerbaycanlı kardeşlerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Nargin'deki esir kampının son derece olumsuz koşullarında hayat mücadelesi veren Mehmetler, Azerbaycan Türkleri'nin yardımları sayesinde bir nebze de olsa rahat nefes alabilmiş, hayata tutunabilmiştir. Tarihi süreçte yaşanan felaketleri ve zorlukları, Azerbaycanlı kardeşlerimizle nasıl ki beraber göğüslediysek bundan sonra da 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta, bir ve beraber olmaya devam edeceğiz."

Yanık: Kahramanlık destanları nesillere ilham kaynağı olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan yürüyüş sonrası Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı döneminde düşmanla savaşmak için binlerce gencin askere çağrıldığını hatırlattı.

Ecdadın şehadete yürüdüğü harekattan bahseden Yanık, "Bundan tam 107 yıl önce Allahuekber Dağları'nı örten kara kış, yüzlerce vatan evladını bağrına aldı. 1. Dünya Savaşı denilen bir keşmekeşin içinde birden fazla cephede bağımsızlık savaşı veriyorduk. O yılın ağustos ayında seferberlik ilan edilmiş, binlerce gencimiz askere çağrılmıştı. Bu çağrıya kulak veren vatan sevdalısı Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez binlerce gencimiz vardı, sayı çoktu ama mühimmatımız az, teçhizatımız yetersizdi." dedi.

Sarıkamış'ta anma etkinliklerine katılanların, gelecek nesillere ecdadın verdiği özgürlük mücadelesini anlatmasını isteyen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim her durumda, her şartta, her zaman bunu ortaya koyduk, koyuyoruz. Özelikle buradaki havayı soluyan bizler, geçmişten geleceğe yürüdüğümüz bu yolların anlattığı özgürlük mücadelesini, gelecek nesillere aktarmayı bir görev biliyoruz. Esir olmayı kabul etmeyen bu milletin kahramanlık destanları, her türlü tehdide karşı bize direnme gücü verecek ve bizden sonraki nesillere müthiş bir ilham kaynağı olacaktır. Bir milletin en büyük gücü, geleceğini inşa ederken geçmişe bağlı olmaktır. Tarihimiz bize yol gösterir, nereden gelip nereye gittiğimizi gösterir, milletçe kenetleyen, birlik beraberliğimizi pekiştiren ilkeleri hatırlatır. Ben inanıyorum ki aydınlık gelecek, ecdadını hakkıyla yad edenlerin, o izleri kaybetmeyenlerin olacaktır."

Kasapoğlu: Emanetleri emin ellerde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle Kars'ın ve Sarıkamış'ın değerli halkıyla anlamlı günü yad ettiklerini söyledi.

Kutlu coğrafyadaki ruh, bilinç, iman ve büyük istiklal iradesinin ilk günkü canlılığıyla büyük bir emanet olarak ilelebet yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"107 yıl önce Sarıkamış'tan geçen yol, Asya bozkırlarından günümüze uzanan bir 1000 yıllık mesafedir. Malazgirt'te Anadolu'nun kapısını açanlar onlardır. Fetihte peygamberin müjdesine erişen de onlardır. Çanakkale'de zafer kazanan kahramanlar ile Sarıkamış'ın soğuğunda can verenler, aynı ruhu taşıyan farklı bedenlerdir. Hem kurşun yağmuru altında hem de karla kaplı dağlar da şehadete koşan Mehmetçikler, can vermişlerdir ama istiklal için de gerekli adımları atmışlardır. Tıpkı bugün hep birlikte gurur duyduğumuz Türk SİHA'larının yaptığını, dün onlar gerçekleştirmişlerdir."

Kasapoğlu, "Başımız dik, anlımız açık, milletimizin emrinde, hep birlikte dosdoğru çalışmaya, bu aziz millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Yılmadan, yorulmadan, cesaretle yürümeyi, mücadele etmeyi öğrendiğimiz birileri var. 'Din, devlet, mülkü millet sarsılmasın' diye kendi canından geçenlerin bizlere bıraktığı bir emanet var. Sarıkamış'ın aziz, mahsun ve kahraman evlatları yemin olsun ki onların emanetleri emin ellerdedir." ifadesini kullandı.

Şehitler dualar ve tekbirlerle anıldı

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, dualar ve tekbirlerle yaptıkları yürüyüşün ardından Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda toplandı.

Burada düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi sonrası Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Şehitler için saygı atışı yapılan tören alanında, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatıldı.

Protokol konuşmaları sonrası helikopterlerin de yer aldığı "Çelik Kanatlar", tören alanı üzerinde gösteri yaptı.