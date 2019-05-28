“Türkiye sanat okulları sayesinde yükselecek”

Söyleşinin açış konuşmasını yapan okul müdürü İbrahim Ayaz, okul mezunlarından birini daha ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, okulun proje okulu haline geldiğini ve TSO’nun partneri olduğunu, imkanların arttığını ve öğrencilerin burs alabileceğini söyledi. Tüm bunların öğrencilerin kendilerini iyi yetiştirmesine bağlı olduğunu belirten Ayaz, okul mezunlarının azimli olması durumunda nerelere gelebileceğinin en iyi örneklerinden birisinin Mimar ve 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu olduğunu kaydetti.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine “Sevgili okul arkadaşlarım” diyerek söyleşisine başlayan Adnan Türkoğlu da Sanat Okulunun metal işleri bölümünden mezun olduğunu ifade ederek, hayatı boyunca büyük mücadeleler verdiğini dile getirdi. Ortaokulu 5 yılda liseyi ise 3 yılda tamamladığını anlatan Türkoğlu, yokluk içinde olmanın başarı ile alakasının olmadığını azmedenin her şeyin üstesinden geldiğini belirtti.

Türkiye’nin kurtuluşunun sanat okullarında olduğunu anlatan Adnan Türkoğlu, “İlahiyat ve İmam Hatip günümüzde öne çıkmış gibi görülüyor ama sanatın önemi başka. Mesleğinizi iyi öğrenin aksi durumda apışıp kalırsınız. Buradan mezun olan ne olabilir diye soracak olursanız her şey olabileceğini söylerim. Ben önce mimar oldum ardından milletvekili oldum. Bu okulun mezunu nice fabrikatör ve iş adamları var. Yeter ki kendinize bir hedef belirleyin.

Eğitim sistemiyle çok oynandı 5 yıl sonra mesleğinizi iyi öğrenemezseniz sizin mesleğinizi yapan gitmedilerse eğer Suriyeliler ya da Iraklılar olacak. Meslek okullarından mezun olmak özveri demektir. Önce ben bu işi yaparım deyin kendinize güvenin” dedi.

(Erkan BAYATLI)