“Türkiye salgınla mücadelede dünyaya örnek oldu”

Türkiye’nin salgın başladığı ilk günden itibaren yürüttüğü çalışmalar ve aldığı önlemlerle dünyada örnek bir ülke olduğunu belirten Özsarı, devletin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşının yanında olduğunu dile getirdi.

“YARDIMLAR DEVAM EDECEK”

Sungurlu’da salgın sürecinde devletin vatandaşlara yaptığı yardım ve destekleri açıklayan Özsarı, Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan, Koronavirüs salgınının başlamasından itibaren 380 aileye 128 bin 150 TL nakit yardım, 717 haneye de 123 bin 206 TL değerinde gıda paketi yardımı yapıldığını, salgınının vatandaşlar üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılarak toplam 3 bin 609 aileye hane başı 1000 TL olmak üzere ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ desteği verildiğini vurguladı.

Vakfımıza başvuruda bulunan 15 esnaf ile yanlarında yevmiyeli olarak çalışan 40 kişiye nakdi ve ayni yardım yapıldığını ayrıca 32 esnaf ile yanlarında çalışan 49 yevmiyeli çalışanın başvuruları olumlu sonuçlandırılarak hane başı 1000 TL olmak üzere ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ desteğinden faydalanabilmeleri için işlemleri tamamlandığını kaydeden Özsarı, yardımlardan faydalanamayan esnaf ile yanlarında çalışanların ise, e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmaları gerektiğini anlattı.

Sağlık çalışanlarının tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını ifade eden Özsarı, “Sungurlu Devlet Hastanemizin gözlük, maske, siperlik, tulum ve dezenfekte malzemeleri eksiksiz ve düzenli olarak Sağlık Bakanlığımızca tedarik edilmektedir” dedi.(Haber Merkezi)