“Türkiye sadece oyunbozan değil, oyun kuran bir ülke”

2020-2021 Dönemi Stratejik Değerlendirme ve 2022-2023 Vizyonu Çalıştayı’nda 598 kurum personeli ile birlikte Türkiye’nin 81 ilinden gelen basın mensupları da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın kurumsallaşma yolculuğunun anlatıldığı ve iletişimin geleceğine dair konu başlıklarının ele alındığı çalıştayda yerel basının sorunları da masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 598 kurum personelinin yer aldığı Kapasite Geliştirme ve Perspektif Çalıştayı’nın açılışına Çorum’dan da ÇORUM HABER Yazı İşleri Müdürü ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Sınayuç katılarak yerel medyanın sorunlarının görüşüldüğü bölüme görüşleri ile katkı sağladı.



Çalıştayın ilk bölümüne katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun önemli açıklamalarda bulunurken, çeşitli salonlarda düzenlenen toplantılarda da “Bilişim Güvenliği”, “Türk Medya Hukuku”, “Kamu Personelinin Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar”, “Protokol”, “Sıfır Atık-İş Güvenliği ve Sağlığı”, “Kamu Harcamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” ve “İstihbarata Karşı Koyma (İKK)” gibi konu başlıklarında çeşitli eğitimler düzenlendi. Gala Gecesi’nde ise Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu katılımcılara muhteşem bir konser sundu.

Çalıştaya Türkiye genelinden katılan gazeteciler tarafından medyadaki sorunlara ilişkin medya raporları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a ulaştırılırken, programın ikinci gününde İletişim Başkanlığı’nın bölge müdürlükleri tarafından sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin çalışma masaları da oluşturuldu.



BÖLGE MASASI KURULDU

Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş’ın yaptığı masada Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Dilber, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, Amasya Gazeteciler Cemiyeti’nden Bilal Güley ve Ahmet Günaydın, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nden Volkan Sınayuç ve Tokat Küresel Gazeteciler Konseyi Temsilcisi Kemal Özdilek ile Anadolu Basın Birliği üyesi Fatih Kılıç yer aldı. Yaklaşık dört saat süren toplantılar sonrasında her bölgenin oluşturduğu beklenti ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporlar bölge müdürlüklerine teslim edildi.

Yazılı medya başta olmak üzere uydudan yayın yapan yerel televizyonların yaşadığı sorunlar ile çözüm önerilerinin de ele alındığı bölge toplantısında artan işçilik, kağıt, kalıp ve mürekkep gibi maliyetleri karşılamakta zorlanan Anadolu basının kapanma tehdidiyle karşı karşıya olduğu, her şehrin sesi ve hafızası olan yerel medya için hibe, faizsiz kredi ve sübvansiyon gibi acil destek seçeneklerinin mutlaka gündeme gelmesi gerektiği, ayrıca BİK tarafından 2022 yılı için resmi ilan tarifesinin asgari ücret artışı da dikkate alınarak arttırılması yönündeki beklentiler vurgulandı.



ALTUN: “YENİ YÜZYIL

TÜRKİYE’NİN YÜZYILI”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kapasite Geliştirme ve Perspektif Çalıştayı’nda, “Türkiye İletişim Modeli: İletişimde 2023-2053-2071 Vizyonu” başlıklı sunum yaptı.

Çalıştayın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun dezenformasyonun bir milli güvenlik sorunu olduğunu belirterek yeni dönemin güçlü bir yürüyüşle Türkiye‘nin dönemi olacağını vurguladı. İletişim Başkanı Altun; “Çünkü Türkiye, gerçekten eskisi gibi değil. Gerçekten büyük ve güçlü bir ülke bugün itibarıyla sadece oyunbozan değil, oyun kuran bir ülke. Sadece bir istikrar adası değil aynı zamanda istikrarlaştırıcı bir güç” şeklinde konuştu.

Sunumunda İletişim Başkanlığı’nın kamu diplomasisi, CİMER, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Basın Yayın alanlarında yaptığı faaliyetler hakkında da bilgi veren Altun, söylem birliğinin sağlanmasının, yeni nesil doğrulama sisteminin ve kriz yönetiminin önemine değindi. Dünya savaşları sonrası oluşan konjonktür, darbeler ve askeri yönetimler, devlet ve millet arasındaki derin uçurumlar dolayısıyla 1923-2001 Türkiye'sini “İletişimsizlik Devri” olarak tanımlayan Fahrettin Altun, 2002-2018 Türkiye'sini ise “hizmet ve millet odaklı yeni iletişim dilinin inşası” dönemi olarak gördüğünü söyledi. Türkiye'de devlet ile millet arasındaki gerçek helalleşmenin 2002’den sonra gerçekleştiğine, toplumun farklı kesimleriyle kucaklaşan devletin bu dönemde ortaya çıktığına vurgu yapan Altun, ülkenin yeni kimliğine, yeni rolüne uygun yönetim modelinin inşası anlamına gelen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile 2018 yılı itibarıyla dünyada düzen kurucu bir aktör hâline geldiğini ifade etti.



Fahrettin Altun, 2002-2018 yıllarının Türkiye'de tarihte örneği olmayacak şekilde güçlü bir demokratikleşme sürecinin yaşandığı dönem olduğunu dile getirerek, Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası alanda artık etkin şekilde rol oynadığını, düzen kurduğunu, ülkenin iletişim alanında büyük dönüşümler yaşadığını, enformasyon savaşları, dijital tekelleşme, algı operasyonları, siber güvenlik ve hibrit tehditler gibi birçok başlığın belirgin hâle geldiğini bildirdi.

Kovid-19 pandemisiyle küresel belirsizliğin derinleştiğini, salgın sürecinde haber tüketiminin arttığını anlatan Altun, bu dönemde yaşanan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkati çekti. Salgında birçok sosyal devlet çökerken, istikrarlı yönetimiyle küresel süreçleri etkilemeye başlayan Türkiye'nin küresel kıskaçlara alınmaya çalışıldığını söyleyen Altun, savunma sanayi, sağlık sistemi, dış politika ve insani yardımlarla beraber, küresel markalar ve yeni ekonomi modeliyle Türkiye'nin bölgede ve dünyada model olduğunu dile getirdi.

Son 3 yıldır iletişimin devlet yönetim kültürünün asli unsuruna dönüştüğüne işaret eden Altun, başkanlığın temel amacının “Türkiye” markasını güçlendirmek ve en yeni teknolojilerle dünyaya anlatmak olduğunu, Türkiye'nin gücünü, kabiliyetlerini, imkânlarını dünyaya göstermek ve ülkeyi bir çekim merkezine dönüştürerek, hak ettiği yeri bütün dünyaya bildirmek için çaba harcadıklarını ve bu kapsamda Türkiye Marka Ofisi kuracaklarını kaydetti.

Fahrettin Altun, Devlet Enformasyon Sistemi ile Türkiye ve bölgedeki gelişmeleri anlık takip ederek binlerce bülten oluşturduklarını, milyonlarca haberi işlediklerini ve onlarca medya kuruluşunu bu sisteme entegre ettiklerini aktardı. Bundan sonra, "kriz yönetiminde tek merkezden güçlü bir iletişim ağı kurmak", dezenformasyonla etkin mücadele için yeni nesil doğrulama sistemi "Doğru mu?" uygulamasını hayata geçirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

“OYUN BOZAN DEĞİL, OYUN KURAN ÜLKE”

Türkiye Cumhuriyetinin 2023'de bir asrı geri bırakacağına dikkati çeken İletişim Başkanı Altun, yeni yüzyılın dünyadaki yıldızının Türkiye olacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu: “Bu güçle el ele vereceğiz, gönül gönüle hareket edeceğiz. Kamu diplomasisi, ulusal ve uluslararası ilişkiler, halkla ilişkiler, stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında bütün teknolojik imkânları ve araçları kullanacağız. 360 derecelik bir yaklaşımla 'Türkiye' markasını güçlendirmek, dünyada anlatıp etkinleştirmek noktasında gayret sarf edeceğiz. İnşallah el birliğiyle daha ileri gideceğiz, böylelikle ülkemizin bir dünya gücü ve küresel aktör olmasında gayret sarf edeceğiz”

(Volkan SINAYUÇ)

