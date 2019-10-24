“Türkiye, oyun kuran, güçlü bir ülkenin adıdır”

TBMM’de gündem dışı söz alan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Barış Pınarı Harekatına ilişkin konuşma yaparken Karadağ Dostluk Grubu olarak Karadağ’a yaptığı ziyarete ilişkinde milletvekillerine bilgi verdi.

İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı soylu mücadelenin hem yurt içinde hem yurt dışında kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürdürüleceğini dile getiren Kavuncu, bu mücadelenin asli unsurunun terörü kaynağında kurutmak olduğunun altını çizdi.

Şantajlar ve tehditlerin Türkiye’yi haklı davasından asla vazgeçiremeyeceğinin altını çizen Kavuncu, bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekâtı’nın Türk milletinin desteğiyle hem sahada, hem masada, zafere ulaşacağını belirtti.

Karadağ Büyükelçiliğini hazırladığı program dahilinde TBMM Dostuk Grubunun Karadağ ziyareti hakkında bilgi veren Kavuncu, “Karadağ’ın başkenti Podgoritsa da ziyaret kapsamında, Karadağ Parlamento Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı, İnsan ve Azınlık Hakları Bakanı, Parlamento Başkan Yardımcısı ve Karadağ Türkiye Dostluk Grubu Başkanı, Uluslararası İlişkiler ve Diaspora Komisyonu Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, ayrıca Karadağ TİKA Temsilciliği, Yunus Emre Enstitüsü Temsilciliği, Karadağ İslam Birliği Başkanlığı ve Ulçin Belediye Başkanlığı ziyaret edilmiştir. Dost, kardeş ve müttefik ülke Karadağ da görüşmelerimiz, son derece samimi ve dostane bir hava içinde gerçekleştirilmiştir. Karadağ’da görüştüğümüz resmi, özel bütün taraflar ülkemizi, bölgedeki en önemli dost, müttefik ortaklarından biri olarak gördüklerini, Türk iş insanlarının Karadağ’a olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını, işadamlarımıza, yatırımlarında her türlü kolaylığın sağlanacağını da ifade etmişlerdir. Diğer taraftan görüştüğümüz Karadağlı tüm yetkililer; TİKA’nın hizmetleriyle Karadağ halkının gönlünü fethettiğini ve katkılarından dolayı şükran duygularını ifade etmişlerdir. Ayrıca Karadağlı yetkililer; 90’lı yıllarda Balkanlarda savaşın çirkin yüzüne şahit olduklarını ve savaş sırasında, ülke nüfuslarının 1/3’ü kadar farklı etnik ve dini gruplardaki mültecileri barındırdıklarını ve dolayısıyla Türkiye’nin teröre karşı verdiği haklı mücadelesini ve mülteciler konusunda sergilediği fedakârlığı takdirle karşıladıklarını belirttiler” ifadelerini kullandı. (İHA)