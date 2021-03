“Türkiye olası afetlere hâlen hazır değil”

Olası bir afetle ilgili partisi tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu’na sunulan raporla ilgili bilgi veren Kabakdere, bütüncül bir afet yönetim modeli ve yapılanmasının şart olduğunu kaydetti.

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nın AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilendiğini ve 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlandığını, yeni haritanın 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirten Kabakdere, “AFAD’ın son haritasına göre Çorum yüksek deprem riski olan iller arasında yer alıyor, ilimizin kuzeyinde yer alan Kargı ilçemizde geçtiğimiz ay yaşanan deprem 2.2 şiddetinde olmuş can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. İlçemizde yaşan bu son deprem büyük bir depremin habercisi olabilir daha fazla vakit kaybetmeden ilimiz genelinde depremle ilgili kapsamlı bir çalışma yapılması, önlemlerin bir an önce alınması, deprem konusunda halkımızın daha fazla bilinçlendirilmesi olası bir depremde en az can ve mal kaybının önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.” (Haber Merkezi)