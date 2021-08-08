“Türkiye olağanüstü akıl tutulması yaşanan günlerden geçiyor”

Türkiye’de her geçen gün partilerine olan ilginin arttığını belirterek düzenlenen toplantıda bunu da gözlemlediklerini kaydeden DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, İl Başkanları Toplantısı’nın ilk gününde Genel Başkan Ali Babacan ve Genel Başkan yardımcılarının, İl başkanlarından görev alınan bir yılın envanterini, geleceğe dair her ilin projeksiyon çalışmalarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşma argümanlarını detayları ile dinlediğini kaydetti.

Toplantının ikinci gününde ise ülkenin içinde bulunduğu durumun tespitinin yapıldığını belirten Vargeloğlu, “Yani, baskıcı yönetim, hukuksuzluk ve adaletsizlik, sistemindeki bitiş ve tükenmişlik, ülkemiz dışında, sıfır düşman diye gelip sıfır dost ile ülkemizin kendi içine kapanması, ülkemizde çetelerin cirit atması, geçim sıkıntısı ile artan intiharlar, suç örgütlerinin siyaset ile iş tutması, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, yanlış tarım politikaları, turizmin yanlış politika ve dışardaki itibarsızlık ile bitişi, AK Partinin yanlış ve yalan beyanat ile halkı ve kendilerini kandırmaları, çocuklarının geleceklerini ileriye dönük borçlarla karartılması, demokratik ortamın kaybolması, HES Kodsuz sinemaya bile gidilmez iken hesapsız, kitapsız mülteci kabulü ve ve bunların ilerdeki yaratacağı sorunlar, en fazlada ülkemizi yönetenlerin genel ve yerelde bu durumdan habersiz olması gibi konular işlendi. Durum tespiti akabinde ise, Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılarımız partimizin Türkiye Cumhuriyetinin 100 yılında, bilim, ekonomi, kültür, sosyal, eğitim, spor, kısaca her konuda ülkemizi sözde değil gerçek manada muasır medeniyet seviyesine çıkartma hedefleri işlendi” diye konuştu.

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloglu yaptığı açıklamada Türkiye’nin orman yangınları ile cayır cayır yandığını, envanterinde bir tane bile yangın söndürme uçağı olmadığını ve ancak envanterdeki 10’dan fazla saraya tahsis uçağının bulunduğunu da kaydetti.

Sarayın envanterinde bulunan bir uçak ile 20 tane yangın söndürme uçağı alınabileceğini, İHA ve SİHA’ların ormanlık alanlardaki yangınların önlenmesine yönelik kullanılmadığını ve yangınları söndürme çalışması yerine yağmur yağmasına umut bağlandığını dile getiren Orhan Vargeloğlu, açıklamasında evleri yananlara kredi ile ev verme taahhüdü ile Somali’ye 30 milyon dolar hibe edilmesi haberlerine de tepki gösterdi.

Türkiye’nin olağanüstü akıl tutulması yaşanan günlerden geçtiğini belirterek DEVA partisi olarak her daim yangınzedelerin yanında olduklarını bildiren Vargeloğlu, yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, mağdur olanlara ise sabır dilediğini belirtti.

(Haber Merkezi)

