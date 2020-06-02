'Türkiye'nin Hafızası' Milli Kütüphane kapılarını açtı

Türkiye'nin en büyük arşiv kütüphanesi olarak nitelendirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Milli Kütüphane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süreden beri kapalı olan kapılarını okuyucularına yeniden açtı.

Kovid-19 sebebiyle 16 Mart'ta okuyucuya kapatılan ve bugün kapılarını açan Milli Kütüphanede ilk gün sessizlik hakim olsa da öğrenciler sınavlarına çalışmak için kütüphaneyi tercih etti.

Milli Kütüphane gelenler, okuyucuyu girişine yerleştirilen termal kamera ile vücut ısıları ölçüldükten sonra içeri alındı.

El dezenfektanlarının ve Kovid-19'a ilişkin hijyen kurallarının da her katta panolara asıldığı Milli Kütüphanede çalışma salonlarında sandalyeler yatay ve çapraz olarak sosyal mesafe kurallarına uygun olarak azaltıldı.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Milli Kütüphanede aldıkları önlemlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Milli Kütüphane ve il halk kütüphanelerini açtıklarını, okuyucularının 2,5 ay aranın ardından kütüphanelere gelebileceklerini söyledi.

Maske, hijyen ve sosyal mesafeye uyduklarını, maske olmadan okuyucuları almadıklarını, lavabolar ve çalışma salonlarında dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını ifade eden Odabaş, şunları kaydetti:

"Çalışma salonlarındaki kapasiteyi düşürdük. Sosyal mesafeyi böyle koruyoruz. Bugün itibarıyla Milli Kütüphane ve il halk kütüphanelerinde kapasitenin dörtte biri kadar okuyucu alarak hizmet veriyoruz. Milli Kütüphanede 1250 okuma kapasitemiz vardı. Her salonun oturma kapasitesi farklı. 459 kişilik bir salonumuz var. Orada 116 kişiden fazla kimseyi almıyoruz. Sandalyeleri hem çapraz hem de yandan azalttık. Vatandaşlarımızda tedirginlik nispeten devam ettiğinden daha az okuyucu var. İlk günde bile yüzde 47 ile doluluk oranı var. Uyarı levhalarını astık. Okuyucularımızın ve çalışanlarımızın sağlığı açısından okuyucularımızdan ricamız koyduğumuz kurallara azami dikkat göstermeleri."

Termal kamera uygulamasını da hayata geçirdiklerini dile getiren Odabaş, halk kütüphanelerinde de el tipi ateş ölçer ile hizmet verdiklerini belirtti.