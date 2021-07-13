Türkiye'nin genelinde sıcaklıklar artıyor

Sıcaklıkların, hafta sonuna kadar ülkenin batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bir haftalık süreçte ülkenin genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Hafta sonu ise sıcaklıkların tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise gelecek 5 gün aralıklarla gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de hafta sonuna kadar kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlarla ilgili meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek gereken önlemlerin alınması istendi.