Türkiye'nin büyüleyen güzelliği: Kuş cennetleri

Dünyanın birçok bölgesinden Türkiye'ye gelen göçmen kuşlara ev sahipliği yapan sulak araziler, büyüleyici güzelliğiyle ilgi görüyor.

Türkiye'nin zengin doğası ve bitki örtüsü sayesinde, pek çok kentte farklı özelliklere sahip ekosistemler oluşuyor. Ülkenin doğal zenginlikleri arasında, dünyanın hayranlığını kazanmış kuş cennetleri bulunuyor.

Bu bölgelerde hem kuş türleri korunuyor hem de onları doğal ortamlarından izlemek ve haklarında bilgi sahibi olmak isteyenler için özel alanlar yer alıyor.

Kuşlara yuva ve dinlenme noktası olan, dünyanın hayranlığını kazanmış birbirinden güzel kuş cennetleri, AA ekiplerince havadan görüntülendi.