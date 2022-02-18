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“Türkiye, kötü yönetimin kötü sonuçlarını yaşıyor”

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, gündeme dair konular hakkında bir açıklamada bulundu.

Güncel 18.02.2022, 19:34
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“Türkiye, kötü yönetimin kötü sonuçlarını yaşıyor”

Türkiye’nin kötü yönetimin kötü sonuçlarını yaşadığını belirten Cıdık, “Türkiye, sefalet endeksinde, demokrasi endeksinde en kötü ülkelerle aynı kategoride yer alıyor. Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ilk 5 ülkesinden biri. En yüksek faiz oranına sahip ülkelerinden biri” ifadelerini kullandı.
Farklı kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlarda Türkiye’nin Benin, Uganda, Tanzanya, Fiji, Bahamalar gibi ülkelerle aynı seviyede değerlendirildiğini kaydeden Cıdık, “İşte böylesi bir ortamda; biz sadece ‘birilerine karşı olduğumuz’ için değil, Türkiye’nin yanında olduğumuz için bu fotoğrafta yer alıyoruz. Biz, ‘birileri gitsin de ne olursa olsun’ dediğimiz için değil, ‘Ne olursa olsun Türkiye’yi sorunlarından kurtaracağız’ dediğimiz için bir aradayız. Biz sadece ‘birilerini yenmenin ve seçim kazanmanın’ değil, ‘Türkiye’yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın’ derdindeyiz” ifadelerini kullandı.
Eski Türkiye’yi geri getirmenin değil, ‘Yeniden Büyük Türkiye ve Yaşanabilir bir Türkiye’yi’ kurmanın gayretinde olduklarını dile getiren SP İl Başkanı Cıdık, açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Öyle bir Türkiye inşa edeceğiz ki, her bir vatandaşımız kazanacak, bu topraklar üzerinde herkes mutlu, huzurlu ve insanca bir yaşam sürecek!
Hayat pahalılığı, zamlar, işsizlik ve özetle hükümetin düzelteyim derken her geçen gün daha da bozduğu ekonomi.
Bir yandan artık vatandaşların yastıklarına, kefen paralarına göz diken iktidar, diğer yandan tüketime, borca, israfa hız kesmeden devam eden yine aynı iktidar.
İşine gelince; ‘yaptığımız her şeyi bize Allah yaptırıyor’ diyecek kadar fütursuzlaşanlar, işine gelince de ‘bu zamları biz yapmıyoruz’ diyecek kadar komikleşenler; 2-3 liralık TRT payını kaldırıp, hemen ardından %127 elektriğe zam yapanlar; Dolar kurunu 18'e kadar çıkarıp, bir nebze geri düşünce alkış bekleyenler; zamlara dövizi bahane edip, döviz düştüğü halde fiyatlar daha da artınca bu kez esnafı, üreticiyi, marketleri suçlayanlar; kira bedeli kadar, bir ailenin fatura giderlerinin olmasına sebep olanlar; KDV'yi %1'e indirdik, problemleri çözdük, hadi şimdi bizi yine alkışlayın diyenler; diğer taraftan her bir ürüne zam üstüne zam yapanlar; bunun hesabını millete vermezler, millet de bunun hesabını soracaktır.
Kıymetli vatandaşlarımız; bilesiniz ki; işte bunlar hep aynı kişiler. Değerlerimizin içini boşaltanlar kimlerse, baklava ve tostun içini boşaltanlar da onlardır.
Fakat az kaldı, biliyoruz; çok sıkıldınız, yoruldunuz ve bunaldınız. Ama hep birlikte bu kötü gidişata artık son verecek; ülkemize rahat bir nefes aldıracağız. Saadet Partisi, bunun teminatıdır.” (Haber Merkezi)
 

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