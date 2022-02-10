“Türkiye karanlık günlerden geçiyor, BTP çözüm, proje ve kadro partisi”

Kendileri dışındaki hiçbir yapının, organizasyonun, Türkiye'deki bu sorunları çözebilecek noktada olmadığını öne süren Baş, “Çünkü BTP'nin ekonomiye dair bir modeli var, bu dünyada eşi benzeri olmayan bir model. BTP'nin sosyal hayata ilişkin bir modeli var, BTP'nin Cumhuriyet tarihi ile ilgili bir söylemi var ve bir kitabı var. Bunların hepsi bizim parti programımız. Bu partinin Türkiye'deki eğitim ile ilgili sistematik bir çalışması var.” şeklinde konuştu.

BTP Genel Başkanı Baş, ilk seçimde TBMM’ye gireceklerini ve Bağımsız Türkiye Partisi tabelasını Meclis'e astıracaklarını ifade ederek, “O kürsüye Milli Ekonomi Modeli'ni elimize alıp çıkacağız ve, 'Bu modelden başka bu ülkenin çıkış yolu yoktur' diye haykıracağız.” iddiasında bulundu. (Haber Merkezi)

