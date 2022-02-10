“Türkiye karanlık günlerden geçiyor, BTP çözüm, proje ve kadro partisi”
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin Ankara il teşkilatının genişletilmiş divan toplantısına katıldı. Parti faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Hüseyin Baş, “Türkiye'nin çok karanlık ve sıkışık günlerden geçtiğini hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda Türkiye'deki bu problemli süreci çözebilecek bir tek kadro var, o da Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarıdır.” dedi.
Kendileri dışındaki hiçbir yapının, organizasyonun, Türkiye'deki bu sorunları çözebilecek noktada olmadığını öne süren Baş, “Çünkü BTP'nin ekonomiye dair bir modeli var, bu dünyada eşi benzeri olmayan bir model. BTP'nin sosyal hayata ilişkin bir modeli var, BTP'nin Cumhuriyet tarihi ile ilgili bir söylemi var ve bir kitabı var. Bunların hepsi bizim parti programımız. Bu partinin Türkiye'deki eğitim ile ilgili sistematik bir çalışması var.” şeklinde konuştu.
BTP Genel Başkanı Baş, ilk seçimde TBMM’ye gireceklerini ve Bağımsız Türkiye Partisi tabelasını Meclis'e astıracaklarını ifade ederek, “O kürsüye Milli Ekonomi Modeli'ni elimize alıp çıkacağız ve, 'Bu modelden başka bu ülkenin çıkış yolu yoktur' diye haykıracağız.” iddiasında bulundu. (Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|23
|39
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Southampton
|23
|28
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Leicester City
|20
|26
|13. Crystal Palace
|23
|25
|14. Brentford
|24
|23
|15. Leeds United
|22
|23
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|22
|15
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11