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Türkiye Kamu Sen’den Ilgaz turu

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği tarafından günü birlik Ilgaz turu yapıldı. Tur programına Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların üyeleri katıldı.

Türkiye Kamu Sen’den Ilgaz turu

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği tarafından günü birlik Ilgaz turu yapıldı. Tur programına Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların üyeleri katıldı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:05
Türkiye Kamu Sen’den Ilgaz turu

Geziyle ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, “Düzenlenen geziye 140 üyemiz katılmıştır. Sosyal sendikacılık gereği gezilerimizin devam edeceğini özellikle belirtmek istiyorum. İçten, sıcak ve samimi bir yuva olan Türkiye Kamu-Sen sosyal ve kültürel faaliyetleriyle eğitim çalışanlarının takdirini kazanmaya devam ediyor. Ilgaz gezimize katılarak günümüzü ve gönlümüzü şenlendiren tüm üyelerimiz ve ailelerine, davetimize icabet eden misafirlerimize, ayrıca emeği geçen gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Yaz tatili döneminde ise (06 Temmuz) İtalya gezisi düzenleyeceklerini bildiren Aydın, “9 gece 10 gün sürecek olan İtalya gezimiz için ayrıntılı bilgi almak isteyen herkesin sendikamıza uğramaları yeterlidir. Katılım için başvurular sendikamızda alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

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