Türkiye Kamu-Sen 28 yaşında

Milletine hizmet etmeyi en büyük amaç edinen kamu çalışanlarının, 12 Eylül’ün yasakçı zihniyetinin ardından, 1985’li yıllardan sonra örgütlenmeye başladığını belirten Aydın, bu çalışmaların, sendikal örgütlenmenin mümkün olmadığı bu dönemde, 6 Mart 1989 tarihinde Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV)’nın kurulmasıyla ilk meyvesini verdiğini ifade etti. TÜRKAV temelinden hareketle, hazırlanan kamu görevlileri sendikaları kanunu tasarısına uygun olarak 14 sendikanın bir araya gelmesiyle, 24 Haziran 1992’de Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonunun kurulduğunu ve 27 Haziran 1992 günü yapılan basın toplantısında Türkiye Kamu-Sen’in kuruluşunun ilan edildiğini anlatan Selim Aydın, Türkiye Kamu-Sen’in, o tarihten beri tüzüğünde yer alan ana ilkeler doğrultusunda; “İlkemiz önce ülkemiz” diyerek; üreten, yol gösteren, hak eden ama hak ettiğini mutlaka alan bir sendikacılık anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü, gelinen süreçte 28 yıl önce ilkeleri ortaya konulan kamu görevlileri sendikacılığında; sendika kurma, toplu sözleşme ve grev hakkı hedeflerine adım adım ilerlendiğini anlattı.

Türkiye Kamu-Sen yönetici ve üyeleri olarak, 28 yıldır hiç taviz vermeden ülkenin bölünmez bütünlüğü, çocukların geleceği; ülke insanlarının ve kamu çalışanlarının refaha kavuşmasını sağlama, hakkı, hukuku ve ücret adaletini sağlamak için mücadele ettiklerini belirten Aydın, “Türkiye Kamu-Sen, kuruluşundan bugüne kadar, gerek kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi gerekse milletimizin birlik, bütünlük ve kardeşliğinin pekiştirilmesi yönünde ortaya koyduğu görüş ve eylemleriyle, gündeme damga vuran tespit ve önerileriyle ülkemizin hiç kuşkusuz en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri olmuştur.

Konjonktüre göre tavır almadan, kimseye dayanmadan, kimseden korkmadan, daima doğru bildiğimiz yolda ilerleyerek; yalnızca kamu görevlilerimizden aldığımız güçle yürüttüğümüz hak mücadelemizde temiz, şerefli bir maziye sahip olmaktan gurur ve mutluluk duymaktayız” dedi.(Haber Merkezi)