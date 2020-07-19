Türkiye, İran ve Afganistan'a uçuşları askıya aldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs ile mücadele çerçevesinde tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu.
Güncel 19.07.2020, 18:40
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını bildirdi. Uçuşlar askıya alınmadan önce Afganistan'a uçuşların bugün, İran'a ise 1 Ağustos tarihiyle yeniden başlaması bekleniyordu.
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