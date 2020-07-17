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“Türkiye illüzyon ekonomisiyle yönetiliyor”

Gelecek Partisi ticaret politikaları başkanı ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Mente, Türkiye’nin illüzyon ekonomisi ile yönetildiğini belirterek, açıklanan işsizlik oranları ile gerçeğin birbiri ile uyuşmadığını söyledi.

Güncel 17.07.2020, 20:39
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“Türkiye illüzyon ekonomisiyle yönetiliyor”

Çorum teşkilatını ziyaretinde konuşan Mente, geçen hafta yapılan açıklamada işsizlik oranının %12.8 olarak açıklandığını, ancak son bir yılda 1 milyon 59 bin insanın 18 yaşını bitirdiğini ayrıca 1 milyon 525 bin kişinin işini kaybettiğini belirterek bu rakamlar ortadayken işsizliğin düştüğünün iddia edilemeyeceğini ifade etti. İnsanların iş bulamaması nedeniyle iş arama şevklerinin kalmadığını kaydeden Mente, “Buradan çıkış için bir program hazırladık. Dış ticaret ile ilgili önerilerimiz var. Küresel ticaret normalleşene kadar üreticiye destek verilmesi lazım. Küçüldüğü için yoksullaşan bir ekonomimiz var. Bu da içerideki fiyatları artırıyor. Tekrar büyümeye geçeceğiz Pazar paylarını koruyarak para girdisi sağlayacağız” dedi.

Türkiye’nin yabancı sermayeye ihtiyacı bulunduğunu anlatan Mente, milli gelirin %2’si kadar yabancı para çekme potansiyeli olduğunu, 2015’de 19 milyar liralık yabancı sermaye çekildiğini ancak geçen yıl bunun yarısı kadar çekilebildiğini vurguladı. Daha önce yabancı sermayenin %2’sinin gayrimenkul için gelirken, geçen yıl yarısının gayrimenkul için geldiğine dikkat çeken Mente, “250 bin doları yatırana pasaportta verilmiş yani Türkiye pasaport satarak yabancı sermaye çeker hale gelmiş” dedi. Ekonomik krizde en zorlanan kesimin esnaf olduğunu belirten Mustafa Mente, “Esnafa destek olacak politikalar üreteceğiz. Esnaf bir verimsizlik alanı olarak görülüyor bırakın ölsün onların yerine zincir mağazalar gelsin diyorlar” şeklinde konuştu.

Çorum’un bir sanayi kenti olduğu kadar bir tarım kenti de olduğuna dikkat çeken Mente, “Tarımla ilgili hata yaparsanız açlık sorunu yaşarsınız. Tarım politikamızın özü rekabet gücü kazandırılması. Sanayi ile ilgili her alanda iç pazarımız Avrupa’ya açık bir halde. Yabancı firmalar da buraya gelip üretim yapıyor ancak tarımda bu yok. %200 vergi ödenen yerler var. Rekabet ortamı yapabilirsek bu kesimde büyüyecek. Amacımız iç kesimi doyurmak değil, ihracat pazarını da doyurmaktır. Ortak ekipman kullanımını teşvik eden bir yöntem benimseyeceğiz. Tarıma dayalı sanayide marka olacakları da destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)

#Gelecek Partisi #Ticaret Politikaları Başkanı #Mustafa Mente
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