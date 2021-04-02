“Türkiye ile Çin arasında köprü olmayı sürdüreceğiz”

Aynı zamanda ÇEKVA Antalya Şube Başkanı da olan Kemal Koçak, bu görevini 2023 yılına kadar sürdürecek.

TÜÇİAD’ın daha önce pandemi nedeniyle ertelenmiş olan genel kurul toplantısı Konyaaltı’ndaki Crowne Plaza Hotel’de gerçekleştirildi.

Dernek Başkan Yardımcılığı’na Ramazan Atılgan, Saymanlığa Ali Bıdı, Sekreterliğe Ali Zorlu seçilirken, Aydın Bülbül de Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

TÜÇİAD Başkanı Kemal Koçak, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında, başta ekonomik ve kültürel işbirliği konularında her türlü katkıyı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, bundan böyle de Türkiye ile Çin arasında köprü olmaya devam edeceklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

