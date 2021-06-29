Türkiye ikincisi Fen Lisesi öğrencilerine hediye tablet

Okul öğretmenlerinden Ali Altuntaş danışmanlığında hazırlanan ve sağlık ilişkili enfeksiyon oluşumunu en aza indirecek projenin dezenfektan kullanımını da azaltarak ülke ekonomisine katkı sunacağı belirtildi.



15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri Pilgir ve Başaranhıncal’ın mikro ve nanoteknoloji alanında hazırladığı “Biyouyumlu Yüzeylerin Nanoteknolojik Yöntemlerle Kaplanması ve Enfeksiyon Riskinin Azaltılması” isimli projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'deki proje okulları arasında düzenlenen proje yapılan akademik değerlendirme sonunda Türkiye 2’cisi olmuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı tarafından başarılı öğrencilere tablet hediye edildi. Önceki gün okulda düzenlenen törende konuşan Milletvekili Ceylan, “Bu evlatlarımızın, yavrularımızın projeleri Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesi hedefine ulaşmamıza katkıda bulunacak. İki öğrencimizin bu başarısı Çorum’daki gençlere bir öncülük yapacak. Bizleri gururlandırdılar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanınızda ve size destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise Fen Lisesi öğrencilerinin projesiyle Türkiye ikincisi olduğunu hatırlatarak, “Öğrencilerimiz bir yıl boyunca bu proje üzerinde çalıştılar. İkinci oldular ancak biz onları birinci olarak addediyoruz. Bir daha ki yarışmada birinci olacaklarına inanıyorum. Bu güzel projeden dolayı okulumuzu, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İleride hazırlayacakları projelerle ülkemize hem ekonomik hem de diğer alanlarda daha güzel katkılar sunacaklarına inanıyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

