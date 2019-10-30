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"Türkiye, huzurun ve umudun adı"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede ve bütün bir gönül coğrafyasında, güvenin, huzurun ve umudun adı olduğunu ifade etti.

"Türkiye, huzurun ve umudun adı"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede ve bütün bir gönül coğrafyasında, güvenin, huzurun ve umudun adı olduğunu ifade etti.

30 Ekim 2019 Çarşamba 01:36
"Türkiye, huzurun ve umudun adı"

Bu topraklar kolay kazanılmadığını belirten Kavuncu, ecdadın her karış toprağını kanlarıyla sulayarak aldığı Anadolu coğrafyasının, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve oradan Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden tarihi süreklilik içinde 1000 yıldır süren büyük bir destanının adı olduğunu söyledi. Bu serüvenin 2023 hedefleriyle taçlandırılacağını ifade eden Kavuncu, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla da bir üst seviyeye çıkartılacağını vurguladı. Kavuncu, “Malazgirt’ten başlayıp son bir asırdır Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de, Dumlupınar’da, Kıbrıs’ta devam eden zaferlerimizden, Suriye’deki insani duruşumuz doğrultusunda gerçekleştirilen Barış Pınarı zaferimize kadar her gelişme, milletimizin asil duruşunun sembolleridir. Türkiye’nin her başarısı, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanındaki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların yüreğindeki umutları beslemekte, canlandırmakta ve harekete geçirmektedir.

İçerisinde bulunduğumuz siyasi gelişmeler ve yüklenmiş olduğumuz misyonla, bugün Türkiye Cumhuriyeti; bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle, gönül coğrafyamızda, güvenin, huzurun ve umudun adı olan bir devlettir. Önümüze çıkartılan engelleri, yıllardır neredeyse kesintisiz bir şekilde süren saldırıları, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle birer birer boşa çıkarttık. Türkiye’yi, Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyor olmamıza bakarak, yeni kurulmuş bir devlet sananlar, gerideki binlerce yıllık birikimi, tecrübeyi ve gücü göremediler. Türk Milletini, sadece 80 milyon vatandaşımızdan ibaret sananlar, bizim için dua eden, gönüllerini ve gözlerini ülkemize yöneltmiş yüz milyonlarca kardeşimizi görememektedir. Yedi düvelin göz diktiği coğrafyamızda payidar olan Türkiye’nin gelişmesi, büyümesi ve güçlenerek hedeflerine ulaşması için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya siyasetine yön veren liderliği ve bir yandan İslam coğrafyasının bir yandan Türki Cumhuriyetlerin manevi desteğiyle Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İşte bu büyük mücadele, bu büyük silkiniş, bu büyük uyanış iklimi içerisinde mazlumların umudu olan güçlü Türkiye zor oyunu bozar mantığıyla tüm sinsi oyunları alt üst etti etmeye de devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümünü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbi’nin kazanılmasına ve yeni devletin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımıza, Anadolu topraklarının her karışında kanı ve alın teri olan tüm ecdadımıza, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve şükranlarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 30.10.2019 01:38
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