“Türkiye her alanda yangın yerine döndü”

Türkiye’nin son günlerde yangınlarla boğuştuğunu hatırlatarak iktidarın tüm önemli olaylarda milletin karşısına ihmallerle çıktığını anlatan SP İl Sosyal İşler Başkanı Ergün, son yangınlarda da daha bu ihmallerin daha büyük zararlara yol açtığını dile getirdi.

“Cahilce ve panik içerisinde yapılan ‘helikopterler uçaktan daha iyi’ açıklamasının aslında olayı özetlediğini belirten Eyyüp Ergün, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Helikopter gölden dereden bile su alabiliyor, hızlı hareket edebiliyor demek , büyük Türkiye'nin 20 yıl sonunda bile hala AKP tarafından tanınamadığını göstermektedir. Ülkemizin dört tarafı denizlerle kaplıdır. Ormanlık alanlarımız denizlere yakın bölgelerdedir ve büyük yangınların çoğu buralarda olmaktadır. Buna rağmen gerçekleri çarpıtmak, suç bastırmak kimseye fayda getirmez. Her bakanın hizmetinde özel jetler varken, sadece sarayın 13 makam uçağı varken kimse yalana sarılmamalıdır. Ülke her alanda yangın yeridir, ekonomiden, ahlak ve maneviyata, insan haklarından, hayvan haklarına dek her alan cayır cayır yanmaktadır, İktidar ise son günlerimi de mutlu müreffeh ve lüks içinde doldurayım derdindedir”

Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyen SP İl Sosyal İşler Başkanı Ergün yangınlar nedeni ile milletimize geçmiş olsun dileklerini ileterek yangının biran önce son bulmasını temenni etti.

