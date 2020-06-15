“Türkiye her alanda büyüyor, güçleniyor”

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelen Ceylan, kovi-19 salgını sürecinin başarıyla yürütüldüğünü, bu dönemde ekonominin de istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü dile getirdi.

Türkiye’nin ve Çorum’un ekonomideki büyümesinin en önemli göstergelerinden birisinin de Zanaatkârlar Sitesi olduğunu belirten Ceylan, Türkiye’nin önüne set çekmeye çalışan dış güçlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından engellendiğini bildirdi.

Konuşmasında Çorum’daki kovid-19 mücadelesine de değinen Ceylan, “Süreç kontrol altında ancak ilimizde vaka sayısı iki elin parmaklarını biraz geçti. Yoğunbakım ve entübe hastamız ise yok” dedi.

“ESNAFLA SÜREKLİ İSTİŞARE HALİNDEYİZ”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin her zaman esnafın yanında olduğunu söyledi. Adaylığı döneminde ilk ziyaretini ÇESOB’a yaptığını anımsatan Aşgın, “Aldığımız her kararda esnafla istişare ediyoruz” dedi.

Kovid-19 ile destansı bir mücadele verildiğini ifade eden Aşgın, Belediye olarak genelge doğrultusunda işyerini kapatmak zorunda kalan her esnafa 250 liralık gıda çeki verdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Karayolları Bölge Müdürü’nün katılımıyla önemli bir toplantı düzenlediklerini ve bu toplantıda Zanaatkârlar Kooperatifi’ni de ilgilendiren yeni yolla ilgili önemli kararlar alındığını kaydeden Aşgın, Çorum’da çok güzel işlerin altına imza atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

“DEMİRYOLU İNŞAATINA 2021’DE BAŞLANACAK”

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Türkiye’nin başarılı bir sınav verdiğini söyledi. Kovid-19 mücadelesinde vatandaşa yapılan desteğin artarak devam edeceğini anlatan Ahlatcı, Çorum’da 3 aylık dönem içerisinde 82 milyon liralık destek sağlandığını bildirdi.

Konuşmasının devamında Çorum’a yapılacak olan yatırımlar hakkında da bilgi veren Ahlatcı, demiryolu inşaatına 2021 yılında başlanacağını, havalimanı için mücadelelerinin ise devam edeceğini dile getirdi.

Ahlatcı, Zanaatkârlar Sitesi gibi tesislerin çoğalmasını arzuladıklarını belirterek, “Bu tesislerin çoğalmasıyla Çorum daha da büyüyecek” ifadelerini kullandı.

“TÜM ADALARIN İNŞAAT RUHSATI ALINDI”

Zanaatkârlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fındıkçı ise,

2018 yılı içerisinde başlamış oldukları inşaatın 2 yılı geride bıraktığını belirterek, “Bu süre zarfında kooperatifimizin Milli Emlak Müdürlüğü’nden alınan arazi bedeli ile resmi kurum ve kuruluşlara ait tüm borçlarımız ödenmiştir.

Kooperatifimiz arazisinde yüzde 20 hafriyat çalışması bitmiş, tüm adalarımızın inşaat ruhsatları alınmıştır. 173 adet işyerimizin temelleri atılmış olup, yaklaşık 14 adet adanın yüzde 20 oranında kaba inşaatları tamamlanmıştır. Kat irtifakları yapılarak her parselin tapuları çıkarılmıştır” dedi.

Toplantıya Ceylan, Aşgın ve Ahlatcı’nın yanısıra Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Halkbank Çorum Bölge Koordinatörü Halil İbrahim Özdemir, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek ile çok sayıda oda ve birlik başkanı katıldı. (Haber Merkezi)