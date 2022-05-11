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“Türkiye hem hammaddede Hem de ilaçta dışa bağımlı”

Çorum’da Dünya Eczacılar Günü kapsamında düzenlenen panele katılan Türk Eczacılar Birliği (TEB) eski başkanı Erdoğan Çolak, son zamanlarda yaşanan ilaç sıkıntısının temel nedeninin Türkiye’nin dışa bağımlılığı olduğunu söyledi. Çolak, “Bizim kendimize ait yerli ve milli bir ilacımız yok” dedi.

Güncel 11.05.2022, 22:41
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“Türkiye hem hammaddede Hem de ilaçta dışa bağımlı”

Çorum’da Dünya Eczacılar Günü kapsamında "Dijital Teknolojide ve Değişen Sağlık Politikalarında Eczacılığın Geleceği” başlıklı panel düzenlendi.
Anitta Otel’de gerçekleştirilen Tür Eczacılar Birliği (TEB) eski başkanı Ecz. Erdoğan Çolak’ın konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü Çorum Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Şevkat Güler üstlendi.  
Türk Eczacılar Birliği önceki dönem başkanı Erdoğan Çolak, genel olarak Türkiye’ye bakıldığında bir istikrarsızlık ortamı içerisinde gidildiğini söyledi. Toplumsal, siyasal, ekonomik istikrarsızlık yaşandığını, sağlıkta da, eczacılık alanında da istikrarsızlık yaşandığını kaydetti.

“TÜM DÜNYADA BİR İŞÇİLEŞME SÜRECİ VAR”
Dünyada tüm mesleklerde bir işçileşme süreci yaşandığını dile getiren Erdoğan Çolak, “Asıl dikkat etmemiz gereken yer burası ama biz eczacılar olarak bunu çok fazla görmüyoruz. Tüm dünyada bir işçileşme süreci yaşanıyor. Yani 20-30 yıl önce muayenehanesi olan hekim dünya kadar para kazanırken, bugün sermaye sahiplerinin yanında maaşlı eleman olarak çalışıyor. Avukatlar, mühendisler, tüm meslek gruplarını ele aldığımızda her birinin artık şirketleştiğini ve bu şirketler içerisinde yer aldığını görüyoruz. Kendi mesleğini idame ettiren, kendi yeri olan meslek grubu sadece eczacılardır. Ama eczacıların da süreçleri çok uzun değil” şeklinde konuştu.

“HEM HAMMADDE HEM DE İLAÇTA DIŞA BAĞIMLIYIZ”
İlaç yokluğunun temel nedeninin Türkiye’nin ilaçta dışa bağımlılığı olduğunu ifade eden Çolak, “Türkiye, 1950’li yıllarda ilaç üretimine başlamış bir ülke. Ve Türkiye 20 yıl öncesine kadar dünyada ilaç üreten 36 ülkeden birisiydi. Ama bunu kullanamayan ülkelerden birisi de. Bizim kendimize ait yerli ve milli bir ilacımız yok. Fason üretim yapıyoruz, yani yurt dışında bulunmuş 20-30 yıl piyasa kalmış ilaçları alıyoruz, eş değerini üretiyoruz. Ham madde olarak zengin bir ülkeyiz ama bundan yararlanma oranımız sıfır” dedi.
Erdoğan Çolak konuşmasında; “Ham madde de dışa bağımlıyız, ilaçta da dışa bağımlıyız. İlaçta yüzde 25 dışarıdan ithal ediyoruz ama pazarda yüzde 70 para ödüyoruz. İlacı burada ürettiğimizde de ham maddeyi dışarıdan alıyoruz, orada da yüzde 95 dışa bağımlıyız. Esas sorun avrodaki büyük yükseliş.” bilgisini de paylaştı. 
Türkiye’de dövizin hızla yükseldiğini hatırlatan Erdoğan Çolak, şunları söyledi: “İlaç alacaksınız bugün 10 liraya aldığınız ilaç yurt dışında olmuş 70 lira. Dolayısıyla ilaç yokluğunun temel meselesi Türkiye’nin sadece fiyata endeksli bir politika izlemesinden kaynaklı.”
(Nurdan AKBAŞ)
 

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