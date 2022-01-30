Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü, Çorum Valisi Çiftçi'yi ziyaret etti
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Güncel 30.01.2022, 01:21
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Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çorum'da 2-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde başkan Ünlü ve asbaşkan Taner Sağır, Çorum Valisi Çiftçi'yi ziyaret etti.
Ünlü ayrıca, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'i makamlarında ziyaret ederek yapılacak organizasyon hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
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