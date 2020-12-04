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Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Güncel 04.12.2020, 21:04
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Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 30 Kasım'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin yeni kararlar alındı.

Kabine toplantısının ardından yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

Buna göre, alınan yeni önlemler doğrultusunda hafta sonu için uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'de başladı. Kısıtlama, 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri de saat 20.00'de kapandı.

Sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni bir karar alınıncaya kadar ilerleyen hafta içi ve hafta sonlarında da uygulanmaya devam edilecek.

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