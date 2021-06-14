Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ödül töreni

Burhan Felek Konferans Salonu’ndaki tören, Covid 19 tedbirleri kapsamında davetli alınmadan, yalnızca ödül alan ve verenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Siyaset, ekonomi, toplum, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve magazin, spor, köşe yazısı, araştırma, söyleşi, sayfa düzeni, karikatür, fotoğraf, radyo-televizyon, belgesel, kamera, internet, kadın haberi dallarında ödüller sahiplerini buldu.

Törende konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Mesleği çökertmek isteyen gruplara karşı meslektaşlarımızın verdiği ayakta kalma ve dik durma mücadelesini meslek örgütümüz olarak var gücümüzle destekliyoruz" dedi.

(Haber Merkezi)

