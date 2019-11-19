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Türkiye Engelliler Meclisi’ne ilk adım

Türkiye Engelliler Konfederasyonu tarafından hayata geçirilmesi planlanan Türkiye Engelliler Meclisi’ne Doğru Projesi kapsamında ilimizdeki engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin üyesi oldukları Çorum İl Engelli Meclisi temsilcilerine yönelik olarak “Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme” konulu eğitimler başladı.

Türkiye Engelliler Meclisi’ne ilk adım

Türkiye Engelliler Konfederasyonu tarafından hayata geçirilmesi planlanan Türkiye Engelliler Meclisi’ne Doğru Projesi kapsamında ilimizdeki engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin üyesi oldukları Çorum İl Engelli Meclisi temsilcilerine yönelik olarak “Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme” konulu eğitimler başladı.

19 Kasım 2019 Salı 23:30
Türkiye Engelliler Meclisi’ne ilk adım

Çorum Büyük Otel’de düzenlenen ve iki gün sürecek olan eğitimlere Çorum Engelli Meclisi temsilcisi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Av. Turhan İçli ile birlikte Proje yöneticilerinden İrem Çoşansu Yalazan’ın verdiği eğitimler tanışma ve grup toplantısı ile başladı. Katılımcıların beklentilerinin dinlendiği eğitimde “Savunuculuk, iletişim ve medya, izleme ve değerlendirme, Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları ve Gölge Raporlama, Kaynak Geliştirme ve Gönüllü Yönetimi” gibi konular ele alınacak.

Çorum İl Engelli Meclisi’ni ilimizdeki engellilerin ihtiyaçları ve sorunları ile ilgili konuları da anlatacağı eğitimlerin ülke genelinde 52 ilde gerçekleştirileceği ve Mart 2020’ye kadar tamamlanacağı, daha sonra ise 52 ilden gelecek İl Engelli Meclisi temsilcilerinin katılımıyla Mayıs 2020’de Ankara’da Türkiye Engelliler Meclisi’nin oluşturulacağı açıklandı.

Türkiye Engelliler Konfederasyonu tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülen “Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: Türkiye Engelliler Meclisi’ne Doğru” isimli proje kapsamında daha önce engelli örgütleri ağırlıkta olmak üzere ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve baroların da katılımıyla toplantılar yapılarak 52 ilde İl Engelli Meclisi’nin kurulduğu hatırlatıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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