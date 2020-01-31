“Türkiye ekonomisi bu yıl şaha kalkacak”

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, il başkan yardımcıları ve ilçe koordinatörleri ile birlikte ilk olarak Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın da katıldığı toplantıda merkez ilçe yönetim kurulu ile parti içi çalışmaları değerlendiren Yusuf Ahlatcı, parti genel merkezinin talimatlarını da yönetim kuruluna aktardı.

Parti içi çalışmaların yanı sıra ülke ve dünya gündeminden yer alan konuların da istişare edildiği toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, teşkilat mensuplarına seslenerek, “İnandığımız bu kutlu dava yolunda Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde milletimiz ve devletimiz için hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yusuf Ahlatcı, daha sonra ise beraberindeki heyet ile birlikte Laçin İlçesi’ne geçerek ilçe yönetim kurulu toplantısına katıldı. AK Parti Laçin İlçe Başkanı Selami Gafar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Yusuf Ahlatcı’ya il başkan yardımcılarının yanı sıra Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez de eşlik etti.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve davamıza hep birlikte sahip çıkacağız” derken, AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmetlerin bir kez daha hatırlanması için halka anlatılmasını istedi.

Son olarak da Osmancık İlçesi’ne giderek ilçe yönetim kurulu toplantısında parti teşkilatıyla bir araya gelen Ahlatcı, İlçe Başkanı Hakkı Güngör’den çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Türkiye’nin 2019 yılında yaşanan gelişmeler nedeniyle çok önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatan Ahlatcı, içten ve dıştan onca saldırıya rağmen gücünü milletinden alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve hükümetin istikrarlı politikalarıyla sıkıntıların geride kaldığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin artık geleceğe umutla baktığının altını çizen AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, “2020 yılında ülkemiz ekonomik olarak şaha kalkacak. İnşallah Milletimizin gönlünde yer alarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz” diye konuştu.

Yusuf Ahlatcı, yaşanan kongre süreçleriyle ilgili de teşkilat mensuplarına genel merkezin aldığı karar ve izleyeceği yöntemler hakkında da talimatlar verdi.

(Volkan SINAYUÇ)