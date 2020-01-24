Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 25. yılını kutluyor

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Pera Müzesi Oditoryumu’nda 25’inci kuruluş yılını kutladığı 23 Ocak 2020 Perşembe akşamı, aralarında iş, akademi ve sanat dünyasından pek çok ismin de bulunduğu davetliler duygu dolu anlar yaşadılar.

Çeyrek asra damga vuran olaylardan derlenen fotoğraf sergisi ile karşılanan konuklar, bu özel geceye 25. Yıl İmaj Filmini izleyerek başladılar. Sunuculuğunu tiyatro sanatçısı ve aynı zamanda Vakfın önce çocuğu, sonra gönüllüsü olan Abdül Süsler’in yaptığı gecede, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci açılış konuşması ile konuklara “Hoş Geldiniz” dedi. TEGV’in kurucularından Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Solakoğlu, Vakfın nasıl kurulduğunu anlattığı konuşmasında davetlilere Vakfın 1995 yılından beri geçtiği aşamaları anlatarak, günümüze getirdi. Mütevelli Heyet Üyesi İnan Kıraç, Vakfın kurucusu ve Onursal Başkanı Suna Kıraç’ın o günlerdeki heyecanını ve kararlılığını anlatırken, TEGV kurucusu ve ilk yıllarda Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 25. yılı Türkiye’nin eğitim tarihinde başlı başına bir tarihi çizgidir. TEGV’in kuruluşundan bahsedecek olursak, TEGV’in Nakkaştepe’de yaptığımız bir toplantıda dünyaya geldiğini söyleyebiliriz. O günü çok iyi hatırlıyorum. Vehbi Koç, Suna Kıraç ve Cengiz Solakoğlu ile buluştuğumuzda, eğitim profesörü olmama ve fikri ortaya atanlardan biri olmama rağmen Suna Kıraç karşısında adeta bir doktora sınavı verdim. Gördüm ki eğitim konusunda oldukça bilgi sahibi ama bir o kadar dertli bir durumdaydı. Ancak, ülkesini çok seven ve otoritesinin imkânlarını bu memleketin çocukları için kullanmaya kararlıydı. O gün geldiğinde ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı kurulduğunda kendisini ‘Türk Çocukların Eğitim Annesi’ olarak ilan etmiştim. Kendisinin önderliğinde kurduğumuz TEGV bu gün 25 yaşında ve biz gönüllülerimiz ve bağışçılarımız sayesinde bu gün 25 yılı geride bıraktık.”

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı 25 yılda TEGV’in çocuklarımıza ve ülkemize kattığı değerleri anlatırken, 2020 yılına yayılarak kutlanacak 25. yıl etkinliklerini konuklarla paylaştı.

Program, Vakfın 25. Kuruluş Yılı’na özel hazırlanan filmlerin gösterimi ile devam etti. Ardından Vakfın Mütevelli Heyet Üyesi Mahmut Abra’nın katkılarıyla hazırlanan TEGV çocuk korosu sahne aldı. Katılan davetlilerin de şarkılarına eşlik ettiği TEGV Çocuk Korosu, coşku ile izlendi.

TEGV, uyguladığı özgün eğitim modeli sayesinde, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın yeteneklerini özgürce keşfetmelerini sağlarken, onları 21. yüzyıl öğrenme becerileri ile tanıştırıyor. Her yıl yüz binlerce çocuğumuzu Matematik, Fen, Sanat, Okuma Bilişim ve İngilizce ile buluşturuyor ve onlara yaşam becerileri kazandırıyor. Çocuklarımız, TEGV’in sevgi dolu ve çocuk dostu öğrenme ortamlarında kendilerini daha iyi ifade etmeyi, dostluklar kurmayı öğreniyor; nitelikli ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanıyorlar.

(Haber Merkezi)