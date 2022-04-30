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Türkiye Diyanet Vakfı tanıtıldı

Çorum İl Müftülüğü vatandaşların bilgilenmeleri amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı’nın yaptığı faaliyetler hakkında camilerde tanıtım programı yaptı.

Güncel 30.04.2022, 17:47
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Türkiye Diyanet Vakfı tanıtıldı

Çorum İl Müftülüğü’nce, Ramazan ayı boyunca teravih namazından önce camilerde düzenlenen programlarda Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) yaptığı çalışmalar vatandaşlara sinevizyon eşliğinde anlatıldı. 
Çorum Müftülüğü İl Vaizi Faruk Özdemir, erkek ve kadın cemaate Türkiye Diyanet Vakfı'nın yardım faaliyetleri hakkında görüntüler eşliğinde ayrıntılı bilgiler verdi. 
Yurtlarda kalan gençlere TDV’nin, “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” düsturuyla bütün insanlığın hizmetinde olma gayesiyle çalışan bir iyilik hareketi olduğu anlatan İl Müftüsü Muharrem Biçer, “TDV’nin faaliyetlerini herkese duyurmayı önemsediğimiz için camilerimizde cemaate TDV’nin tanıtım kararını aldık” dedi.
Camilerde bilgilendirmelerde bulunan Vaiz Özdemir ise şunları anlattı:

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DESTEĞİ
“Uluslararası İmam Hatip Lisesi Öğrenci Programında 73 ülkeden, Uluslararası İlahiyat Programında (UİP) 76 ülkeden, Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Burs Programı kapsamında ise 31 ülkeden yüksek lisans ve doktora öğrencisine eğitim desteği verilmektedir.”

AFETZEDELERE SICAK YEMEK
“Geçen yıl Türkiye’de gerçekleşen yangınlarda, deprem ve sel felaketlerinde 97 bin vatandaşımıza Diyanet Vakfının yemek arabalarıyla sıcak yemek verilmiştir.”

RAMAZAN’DA MUHTAÇLARA YARDIM
“TDV’nin yurt içi ve yurt dışında Ramazan ayında yürüttüğü yardım faaliyetlerinde 2021 yılında 76, 2022 yılında ise 100 ülkeye, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdurların yardımına koşup, gerçekleştirdikleri insani yardım çalışmalarıyla acıları dindirmeye çalışmışlardır.”

VEKÂLETEN KURBAN BAĞIŞLARI
TDV’nin kurban organizasyonu kapsamında 2019 yılında Burkina Faso’ya gönüllü olarak gittiğini ve 2150 adet büyükbaş hayvanı vekâleten kurban bağışını dağıttıklarını da ifade eden Özdemir, 2021 yılında Türkiye genelinden 589.106 hisse bağışı yapıldığını, bunun büyük kesiminin Afrika’da fakirlerle buluştuğunu sözlerine ekledi.

HEDİYEM KUR’AN OLSUN 
Kur’an-ı Kerim hediye etme kampanyası hakkında da bilgi veren Özdemir, vakfın 24 saat Kur’an-ı Kerim basan matbaasında 36 dil ve lehçede basılan mushafların 81 ülkede dağıtımının yapıldığını söyledi. 

SU KUYUSU 
Su kuyuları hakkında da açıklamalarda bulunan Özdemir, 35 ülkede 779 adet su kuyusu açtıklarını, 280 kuyunun ise yapım aşamasında olduğunu söyledi.

CAMİLERE MADDİ YARDIM
Vakfın yurt içi ve yurt dışında camilere de destek verdiğini, Arnavutluk’tan Japonya’ya, Belarus’tan Cibuti’ ye kadar dünyanın dört bir yanında camiler yaptıklarını belirten Özdemir, Suriye’nin kuzeyinde Azez ve İdlib bölgelerinde vakfın yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

BAĞIŞ YAPILABİLECEK YERLER
Vaiz Özdemir, TDV’ye destek olmak isteyenlerin https://bagis.tdv.org/ adresinden, il müftülüklerinden, şehirlerin meydanlarında bulunan stantlardan veya en yakın camilerden görevliler aracılığıyla Zekat, Fitre, Fidye, Vekaleten Kurban, Su Kuyusu, Hediyem Kuran Olsun, İyilik Konutları, Yetim ve Camilere yardım konularında bağışta bulunabileceklerini söyledi.
Son olarak camilerdeki programlarda cemaatin görüntüleri dikkatle izlediğini söyleyen Özdemir, Ramazan boyunca toplam 20 camide program yapıldığını da belirtti.

(Haber Merkezi)

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