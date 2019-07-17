Türkiye Diyanet Vakfı kurban bağış standı açtı

İl Müftüsü Muharrem Biçer, yaptığı açıklamada “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganı ile bu yıl ki Kurban Bağış Standının açılışını yaparak ilk bağışı yaptıklarını dile getirdi.

Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda merkez Saat Kulesi yanı Hürriyet Parkı’nda önünde, vatandaşların vekalet yoluyla kurban bağışlarını rahatça yapabilmeleri için kurban bağışı standı açıldığını belirten Müftü Biçer, Çorum İl Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından müştereken düzenlenen Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonuna yardımcı olmak amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında açlık ve yoksulluk içerisinde olanlara ulaştırılmak üzere 2019 yılı için kurban stantları açıldığını ifade etti.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, kesilen kurban etlerinin yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an kursu ve öğrenci yurtlarında barınan öğrencilere, yurtdışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan başta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya olmak üzere toplam 149 ülkeye ulaştıracaklarını ifade etti. Müftü Biçer, Söz konusu vekalet yoluyla kurban bağış standının Arefe günü 10 Ağustos 2019 tarihi akşamına kadar açık kalacağını dile getirerek kurban bedelinin yurtiçi 890 TL, yurtdışı ise 725 TL olduğunu anlattı.

Vatandaşların vekaletle yoluyla kurban kesim taleplerine, açılan stantlarda din görevlileri tarafından yardımcı olunacağını ifade eden İl Müftüsü Muharrem Biçer, "Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşların bilgilendirilmeleri ve onların ilgili banka şubelerine kurban bağışı ücretlerini yatırmalarına yardımcı olmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda Çorum Saat Kulesi yanı Hürriyet Parkı önünde kurban standımızı açtık. Vatandaşlarımız kurbanlarını ister İl Müftülüğümüze gelerek, ister TDV Çorum Çarşı Şubemize gelerek, ister Saat Kulesi yanındaki kurban standımıza gelerek ister Cami ve Kur’an Kurslarımızdaki Din Görevlilerimiz aracılıyı ile isterlerse de ilgili banka şubelerinden kendileri yapabilirler. Ayrıca, vekâlet yoluyla kurban kestirecek vatandaşların kurban bedellerini yine internet adresimiz olan //bagis.tdv.org.tr/ adresinden de kendileri yapabileceklerdir" diye konuştu. (Haber Merkezi)