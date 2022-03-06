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“Türkiye dirayetli duruşuyla önemli bir rol üstleniyor”

Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin dirayetli bir duruş sergilediğini, bunun ise çok önemli olduğunu söyledi.

Güncel 06.03.2022, 19:22
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“Türkiye dirayetli duruşuyla önemli bir rol üstleniyor”

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) yönetim kurulu ile derneğin üyeleri, kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda yapılacak çalışmalar istişare edilirken, birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı.
Çorum Belediyesinin Millet Bahçesi’nde bulunan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya, Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan, yönetim kurulu ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı. 
“EKİBİMİZ İLE GÜÇLÜYÜZ”
Toplantıda bir konuşma yapan Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan, birlik ve beraberliğin önemine değindi. Çorumlu gençlere hizmet etmek için yola çıktıklarını belirten Arslan, “Bugün burada Genç MÜSİAD Çorum olarak hem Yönetim Kurulumuz hem de üyelerimiz ile birlikte güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu tarz programlar ile birlik ve beraberliğin önemeli olduğunu ve daha da devam etmesi gereken bir beraberliğimizin olduğunu daha iyi anladık. Ekip ruhumuzu koruyarak sahaya daha iyi projeler ile çıkmamız için bu tip organizasyonlar düzenlemek bizim için çok önemli. Bu ekibimizle ile oldukça güçlü ve güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Ekibimiz ile Genç MÜSAİD, Çorum'u daha da ileriye taşımak, Çorumlu gençlere hizmet etmek, memleketimize, vatanımıza ve milletimize hayırlı bir evlat olabilmek için var gücümüzle çalışmak bizlerin en büyük arzusu. Gençlik çalışmaları hayati önem taşımaktadır. Şuan ki değişen ve dijitalleşen dünya üzerinde yeni kavramını hayata geçirmeliyiz. Yenilikçi bir gençlik olmalıyız ve yeni fikirlere açık olmalıyız. Bu sayede Memleketimiz daima ileri gidecek inancındayız” diye konuştu. 
“MİLLETİMİZİN HER 
DAİM YANINDAYIZ”
Hem ülke hem de dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Erdem Arslan, “Dünya şuan da çok dar bir boğazdan geçiyor. Ülkemiz bu konuda dirayetli ve dik duruşu ile çok önemli bir rol üstlenmiş durumda. Bu da bizleri bu ülkenin evlatları olarak gururlandırıyor. Sonuna kadar mücadele etmemiz için perçinliyor. Bu konuda da milletimizin her daim yanındayız” dedi.
“KADINLAR VE GENÇLER 
BİZLERİN BAŞ TACIDIR”
Genç MÜSİAD Başkanı Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün burada hem kadın hem de erkek üyelerimiz var. Kadınların artık iş hayatında ne kadar aktif olduğunu, ne kadar söz sahibi olduklarını ve güçlü olduklarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu da bizi oldukça gururlandırıyor. Ayrıca aramızda Z kuşağı olarak nitelendirilen arkadaşlarımız da aramızda. Bu arkadaşlarımız ile olmak bizlere mutluluk veriyor. Genç kardeşlerimizin fikirleri bizler için çok önemli. Bizler büyüklerimizden aldığımız tecrübeleri elimizden geldiği kadar bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu bizim en büyük görevlerimizden birisidir. Kadınlar ve gençler bizlerin baş tacıdır.” (Volkan SINAYUÇ)
 

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