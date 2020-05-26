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'Türkiye'de yılın 4 aylık döneminde geçen yıla göre kadın cinayetleri yüzde 36 oranında düştü'

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını döneminde, Türkiye’de yılın ilk 4 aylık döneminde meydana gelen kadın cinayetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında düştü. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklaya göre; Türkiye’de ilk korona virüs vakası görülmeye başlandığı 11 Mart tarihinden önceki ve sonraki 70 günlük dönem kıyaslandığında ise aile içi ve kadına yönelik şiddet olay sayısında yüzde 7’lik, hayatını kaybeden kadın sayısında yüzde 31’lik azalma görüldü.

26 Mayıs 2020 Salı 23:07
'Türkiye'de yılın 4 aylık döneminde geçen yıla göre kadın cinayetleri yüzde 36 oranında düştü'

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler ve atılan adımlar etkisini göstermeye başladı. Bu kapsamda ülke genelinde il ve ilçe düzeyinde bin 5 adet Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği oluşturuldu ve buralara alanında uzman personel görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de korona vakasının ilk görüldüğü tarih 11 Mart'tan sonraki ve önceki 70 günlük dönemde, polis, jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen aile içi ve kadına karşı şiddet olayları ve müracaatlarında yüzde 7'lik, hayatını kaybeden kadın sayılarında ise yüzde 31'lik azalma görüldü. Bu yılın 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 45 bin 798 kadına şiddet olayı yaşanırken, 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 42 bin 693 kadına şiddet olayı yaşandı. 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 48 kadın hayatını kaybederken, 11 Mart- 20 Mayıs tarihlerinde 33 kadın hayatını kaybetti.

Cinayet sebeplerinin analizi gerçekleştirildi

Ayrıca güvenlik güçleri bu yıl meydana gelen kadın cinayetlerini de analiz etti. Buna göre hayatını kaybeden kadınların durumu incelendiğinde; yüzde 34'ünün eşi, yüzde 27'sinin sevgilisi, yüzde 22'sinin aile bireyi, yüzde 64'ünün evde, yüzde 13'ünün sokakta, yüzde 56'sının evli, yüzde 24'ünün boşanmış, yüzde 20'sinin bekar, yüzde 46'sının ateşli silahla, yüzde 36'sının kesici aletle, yüzde 22'sinin kıskançlık ve yüzde 8'inin aldatma iddiasıyla hayatını kaybettiği tespit edildi.

Son Güncelleme: 26.05.2020 23:10
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