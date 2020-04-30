Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101595
ALTIN
383.025
DOLAR
6.9644
STERLİN
8.6744
EURO
7.5549
Koronavirüs davulcuları da vurdu
Koronavirüs davulcuları da vurdu
Özel güvenlikçilerden süper çiftetelli 
Özel güvenlikçilerden süper çiftetelli
Yurtta kalan 314 kişi evlerine gönderildi
Yurtta kalan 314 kişi evlerine...
Sosyal medyada da büyük ilgi gördü
Sosyal medyada da büyük  ilgi...
Çorumlu öğretmenlerden “Sevdan Olmasa” şarkısı
Öğretmenlerden "Sevdan Olmasa" şarkısı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 44 bin 22'ye ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konulduğu, 89 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 117 bin 589, toplam can kaybının 3 bin 81'e ulaştığı, 44 bin 22 kişinin tedavisinin tamamlandığı açıklandı.

30 Nisan 2020 Perşembe 01:54
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 44 bin 22'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 498 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 936 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Son 24 saatte 89 hasta vefat etti, 5 bin 231 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 991 bin 613, toplam vaka sayısı 117 bin 589, toplam vefat sayısı 3 bin 81 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1574, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 831, toplam iyileşen hasta sayısı 44 bin 22 olarak gerçekleşti. 

Bakan Koca'dan değerlendirme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilerle birlikte, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44 bini, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım." değerlendirmesini paylaştı. 

İlgili Haberler
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: 'Bayramdan korkuyorum'
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: 'Bayramdan korkuyorum'
Üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB'lık 'Uzaktan eğitime destek' kotası
Üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB'lık 'Uzaktan eğitime destek' kotası
'Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız'
'Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız'
Metin Yücel gözyaşları arasında toprağa verildi
Metin Yücel gözyaşları arasında toprağa verildi
Kut’ül Amare’nin 104. yılı
Kut’ül Amare’nin 104. yılı

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim